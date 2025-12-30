Σημαντική Δωρεά του Συλλόγου Εστίασης και Διασκέδασης Αγ Νικολάου στους Φίλους του Νοσοκομείου για τις ανάγκες των Κλινικών.

Μεγάλος αριθμός επαγγελματιών του χώρου προσέφερε και συγκέντρωσαν ποσό 3.500 ευρώ που μας κατέθεσε με στόχο τη διάθεση για τις ανάγκες της Ογκολογικής κλινικής του Νοσοκομέιου Αγίου Νικολάου. Οι επιχειρήσεις του χώρου είναι ένα κρίσιμο δίκτυο οικονομικής και κοινωνικής δράσης για τον τόπο μας. Τους απασχολεί σοβαρά η λειτουργία της κοινωνίας και οι δομές και υποδομες που έχουμε ανάγκη. Απο τις σοβαρότερες υποδομές είναι εκείνη της Υγείας που μας αφορά όλους αλλά και τους επισκέπτες. Τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και είναι παράδειγμα για πολλά επαγγελμάτα και φορείς.

‘Εχουμε έλθει σε επικοινωνία με την διευθύντρια της Ογκολογικής την κ Ροβύθη Μαρία η οποία επιθυμεί την αναβάθμιση του χώρου για αυτονόητους λόγους δεδομένης της σημασίας της κλινικής. Υπόψη ότι η Ογκολογική κλινική του ΓΝΑΝ είναι η μοναδική στο Νομό και η κ Ροβύθη η μοναδική επίσης Ιατρός του αντικειμένου.

Η κλινική εξυπηρετεί ασθενείς απ όλο το Νομό και προσφέρει σημαντικό έργο. Υπάρχουν κι άλλες προσφορές στην κλινική που θα διατεθουν για την βελτίωση του χώρου.

Ευχαριστούμε όλους που προσφέρουν για το νοσοκομέιο, έμπρακτη κίνηση Αγάπης και Αλληλεγγύης !!

Ευχές για Ειρηνικό Δημιουργικό Ευτυχές 2026.

Δημήτρης Κουνενάκης

πρ. Δήμαρχος Αγίου Νικολάου

Πρόεδρος των Φίλων