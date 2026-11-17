Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική συνάντηση της λογοτεχνίας με τον χορό έρχεται στη σκηνή του Κινηματοθεάτρου REX!

Η Ομάδα Λογοτεχνίας του 4ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου και η σχολή χορού Dance Project παρουσιάζουν τις «Σύγχρονες Αντιγόνες», μια παράσταση δραματοποιημένης αφήγησης και χορού, εμπνευσμένη από τη διαχρονική μορφή της Αντιγόνης του Σοφοκλή.

Μέσα από τον λόγο και την κίνηση, η παράσταση φωτίζει ιστορίες ανθρώπων που βρέθηκαν αντιμέτωποι με την απώλεια, αγωνίστηκαν για τη δικαιοσύνη και υπερασπίστηκαν τη μνήμη των αγαπημένων τους. Μια καλλιτεχνική αφήγηση για τη μνήμη, την αντίσταση, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη δύναμη της συλλογικής δράσης.

Η παράσταση εντάσσεται στις δράσεις του 4ου Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου, με κεντρικό θέμα «Η Τέχνη της Αντίστασης – Από τη Δημιουργία στην Ελευθερία».

Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στις 18:30 στο κινηματοθέατρο ΡΕΞ.