Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου, μία από τις κορυφαίες στιγμές της αντιδικτατορικής πάλης του ελληνικού λαού και της νεολαίας. Μια εξέγερση που αποτέλεσε σύμβολο αντίστασης απέναντι στη δικτατορία, στον αυταρχισμό και την καταστολή, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συλλογικής διεκδίκησης για Δημοκρατία, Ελευθερία και Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Τον Νοέμβρη του 1973, φοιτητές και φοιτήτριες, εργαζόμενοι και εργαζόμενες, νέοι και νέες, ύψωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη χούντα των συνταγματαρχών. Η κατάληψη του Πολυτεχνείου ξεπέρασε τα όρια μιας φοιτητικής κινητοποίησης και έγινε υπόθεση ολόκληρου του λαού. Τα συνθήματα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» εξέφρασαν τις βαθύτερες ανάγκες και προσδοκίες μιας κοινωνίας που διεκδικούσε το δικαίωμα να ζει ελεύθερη, με αξιοπρέπεια, ισότητα και δημοκρατία.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανή στη συλλογική μας μνήμη. Δεν αποτελεί απλώς μια ιστορική επέτειο, ούτε περιορίζεται σε συμβολικές εκδηλώσεις και επετειακές αναφορές. Αποτελεί διαρκή υπενθύμιση ότι η Δημοκρατία δεν είναι δεδομένη, ότι τα δικαιώματα και οι κοινωνικές κατακτήσεις δεν χαρίζονται, αλλά κατακτώνται και διασφαλίζονται μέσα από συλλογικούς αγώνες.

Πενήντα τρία χρόνια μετά, τα μηνύματα του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα.

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις, οι πολεμικές συγκρούσεις και οι στρατιωτικοί ανταγωνισμοί απειλούν την ειρήνη και την ασφάλεια των λαών, υπερασπιζόμαστε την ειρήνη, την αυτοδιάθεση των λαών, τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την αλληλεγγύη. Αντιτασσόμαστε στον πόλεμο, στην καταστολή και σε κάθε μορφή καταπάτησης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Την ίδια στιγμή, η καθημερινότητα των εργαζομένων και της μεγάλης πλειονότητας της κοινωνίας γίνεται ολοένα δυσκολότερη. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση, η συρρίκνωση του εισοδήματος και οι κοινωνικές ανισότητες επιβαρύνουν τα νοικοκυριά, ενώ η υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών και η υποχρηματοδότηση των κοινωνικών αγαθών περιορίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές και αναγκαίες υπηρεσίες.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο βιώνουμε καθημερινά τις συνέπειες αυτής της πραγματικότητας: χαμηλές αποδοχές που δεν ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής, υποστελέχωση των υπηρεσιών, εντατικοποίηση της εργασίας και διαρκή προβλήματα στις συνθήκες άσκησης των καθηκόντων μας. Η Υγεία, η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση και η Πρόνοια αποτελούν κοινωνικά αγαθά και δικαιώματα όλων και όχι πεδία εμπορευματοποίησης και επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.

Παράλληλα, η υπεράσπιση της δημοκρατίας προϋποθέτει διαφάνεια, λογοδοσία, ισχυρούς δημόσιους θεσμούς, σεβασμό στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών. Κάθε περιορισμός των δημοκρατικών δικαιωμάτων, κάθε απόπειρα φίμωσης της διαφορετικής άποψης και κάθε προσπάθεια υπονόμευσης της συλλογικής δράσης μάς βρίσκει απέναντι.

Για εμάς, τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, το μήνυμα του Πολυτεχνείου συνδέεται άρρηκτα με τον αγώνα για:

Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις, με ουσιαστικές αυξήσεις που να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων.

Ισχυρές, δημόσιες και ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, προσβάσιμες σε όλους.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών.

Διασφάλιση των εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

Προστασία της δημοκρατίας, των κοινωνικών ελευθεριών και του δικαιώματος στη συλλογική διεκδίκηση.

Ειρήνη, αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη και σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των λαών.

Ιδιαίτερη ευθύνη έχουμε απέναντι στη νέα γενιά. Η ιστορική μνήμη του Πολυτεχνείου οφείλει να μεταδίδεται ουσιαστικά, με γνώση και κριτική σκέψη, χωρίς αποσιωπήσεις και παραχαράξεις. Η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας, η αντίσταση στον φασισμό, στον ρατσισμό και σε κάθε μορφή αυταρχισμού αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσπάθειας για μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης.

Το Πολυτεχνείο δεν ανήκει μόνο στο παρελθόν. Ανήκει σε όλους όσοι αγωνίζονται για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον. Το μήνυμά του παραμένει ζωντανό στους καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων, στους αγώνες για δημόσια κοινωνικά αγαθά, αξιοπρεπή διαβίωση, δημοκρατία και κοινωνική πρόοδο.

Το Νομαρχιακό Τμήμα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Λασιθίου τιμά τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες του Πολυτεχνείου, τους ανθρώπους που αντιστάθηκαν στη δικτατορία, διώχθηκαν, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν για τις ιδέες και τους αγώνες τους.

Καλούμε τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στο Δημόσιο, τα πρωτοβάθμια σωματεία και όλους τους πολίτες του Λασιθίου να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Τιμάμε τους αγώνες του χθες. Συνεχίζουμε τους αγώνες του σήμερα.

ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Εκτελεστική Γραμματεία του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Ν. Λασιθίου