Μετά την προκήρυξη για την πρόληψη 600 πυροσβεστών ανά την Ελλάδα, ο Νομός Λασιθίου ετοιμάζεται να υποδεχτεί 15 πυροσβέστες προς τα τέλη του Δεκέμβρη. Αυτή την περίοδο βρίσκονται για εκπαίδευση στην Τρίπολη, η οποία και θα διαρκέσει έως τις 18 Δεκεμβρίου ενώ στη συνέχεια τα 15 άτομα αυτά, θα διαμοιραστούν στις πυροσβεστικές υπηρεσίες του Νομού σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν.

Ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λασιθίου κ. Καλλιοντζής ενημέρωσε ότι σύμφωνα με τη Πολιτική Ηγεσία από το νέο έτος επίκειται νέος διαγωνισμός, στον οποίο θα προσληφθούν, άλλα 600 άτομα. Από αυτό τον διαγωνισμό πρόκειται να ενισχυθεί εκ νέου και ο Νομός Λασιθίου. Ο Διοικητής σημείωσε ότι οι εξελίξεις αυτές είναι ιδιαίτερα θετικές αποτελώντας τα πρώτα σκαλοπάτια για να ενισχυθούν οι πυροσβεστικές υπηρεσίες.

Σημαντική η βοήθεια των εθελοντών

Ο κ. Καλλιοτζής, στάθηκε στη σημαντική βοήθεια που προσφέρουν όλοι οι εθελοντές συμβάλλοντας ενεργά στο δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Επεσήμανε ότι στο Νομό Λασιθίου η προσφορά των εθελοντών είναι άκρως συγκινητική.

Σχολίασε ότι στον Άγιο Νικόλαο υπάρχει η Ομάδα Διάσωσης που επιχειρεί σε πολλαπλά συμβάντα και όχι μονάχα σε πυρκαγιές αλλά και σε διασώσεις κλπ. Στη Σητεία υπάρχει η ΕΔΕΑΚ, όπου όποτε προκύψει κάποιο περιστατικό ενεργοποιούνται και προσφέρουν τη βοήθειά τους. Στην Ιεράπετρα, τα τελευταία χρόνια υπάρχουν 5-6 εθελοντικές ομάδες που προσφέρουν τα μέγιστα επιχειρώντας ακόμη και εκτός Ιεράπετρας.

Υπογράμμισε όμως ότι οι ομάδες αυτές βοηθούν πολύ και στην πρόληψη. Όταν δηλαδή καταγράφονται υψηλοί δείκτες επικινδυνότητας βγάζουν και εκείνοι περίπολα διπλασιάζοντας έτσι την εποπτεία και τις δυνάμεις. Η πολιτεία ξεκίνησε να αναγνωρίζει αυτή την προσπάθεια και ενίσχυσε τις εθελοντικές ομάδες προσφέροντας στολές και μηχανήματα, όπως είπε ο Διοικητής.

Ανέφερε ότι ακόμη δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο η βοήθεια αυτή που προσφέρεται ενώ θεωρεί πως εφόσον ξεκίνησε από την πολιτεία να αναγνωρίζεται η προσπάθεια όλων αυτών των εθελοντών θέλει να πιστεύει ότι τα επόμενα χρόνια η υποστήριξη που θα λάβουν θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

ΣΟΦΙΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ