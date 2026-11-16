Πριν από 52 χρόνια, οι νέοι του Πολυτεχνείου τόλμησαν να αντισταθούν στη δικτατορία και να διεκδικήσουν το αυτονόητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, να ζει ελεύθερος, με αξιοπρέπεια και δημοκρατία. Ο αγώνας τους έγινε σύμβολο αντίστασης, θάρρους και πίστης για ένα καλύτερο αύριο.

Τιμώντας την επέτειο του Πολυτεχνείου οφείλουμε να μετατρέπουμε τα μηνύματα του σε καθημερινή στάση ζωής. Να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, να ακούμε τη φωνή της νέας γενιάς, να στεκόμαστε απέναντι στις ανισότητες και να αγωνιζόμαστε για μια κοινωνία με περισσότερη δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και ανθρωπιά.

Η δημοκρατία θεμελιώνεται καθημερινά μέσα από τη συμμετοχή, τον διάλογο, τον σεβασμό και τη συλλογική προσπάθεια.

Το Πολυτεχνείο παραμένει ζωντανό όσο οι αξίες του εμπνέουν τις πράξεις μας και καθοδηγούν τις επιλογές μας.

Αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους αγωνίστηκαν για τη Δημοκρατία.

Ζήτω το Πολυτεχνείο

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Γιώργος Ζερβάκης