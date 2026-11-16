Με μεγάλη επιτυχία συνεχίστηκαν και φέτος οι αγώνες στίβου «ΚΔ΄ ΝΕΣΤΟΡΕΙΑ», που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη Ιεραπύτνης και Σητείας σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και τον Γυμναστικό Σύλλογο «Λιβυκός» από το έτος 2000 προς τιμήν του προστάτη των αθλητών Αγίου Νέστορος. Οι αγώνες διεξήχθησαν την Kυριακή 15 Νοεμβρίου 2026 στο παραλιακό δημοτικό γυμναστήριο της Ιεράπετρας με τη συμμετοχή δεκάδων αθλητών και μαθητών, και με την παρουσία των τοπικών Αρχών και αρκετών φίλων του αθλητισμού.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, περιστοιχούμενος από τον Ιερό Κλήρο της περιοχής, τέλεσε την ακολουθία του Αγιασμού και κήρυξε την έναρξη των αγώνων. Στον χαιρετισμό του τόνισε ότι πρόκειται για μια γιορτή του Αθλητισμού, που διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Ιεράπετρας και τον αρχαιότερο σύλλογο στίβου της πόλης, τον «Λιβυκό», προωθώντας το «ευ αγωνίζεσθαι». Τα «Νεστόρεια» παρέχουν τη δυνατότητα στους νέους κυρίως της Ανατολικής Κρήτης να αγωνίζονται κάθε χρόνο στην όμορφη πόλη της Ιεράπετρας, που την αγκαλιάζουν τα κύματα του Νότιου Κρητικού πελάγους, και η οποία, παρότι το τελευταίο διάστημα δοκιμάζεται από τις ορδές των λαθρομεταναστών, στέκεται υπερήφανη και αγέρωχη. Επίσης συνεχάρη τα παιδιά που συμμετέχουν στους αγώνες ασκώντας μαζί με το πνεύμα και το σώμα τους και ευχήθηκε σε όλους τη χάρη του προστάτη των αθλητών Αγίου Νέστορα, ο οποίος νίκησε τον αήττητο Λυαίο και μαρτύρησε στη Ροτόντα της Θεσσαλονίκης.

Ακολούθησε ο χαιρετισμός του Α΄ Αντιπροέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος επεσήμανε ότι τα «Νεστόρεια» αποτελούν έναν επιτυχημένο θεσμό που αναδεικνύει τον υγιή αθλητισμό αλλά και τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των φορέων της περιοχής. Ακόμα αναφέρθηκε στην αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της πόλης με τη σχετική χρηματοδότηση του παραλιακού γυμναστηρίου, καθώς και στον επόμενο στόχο της δημιουργίας νέας κλειστής αίθουσας για τον κλασσικό αθλητισμό, για περισσότερες ευκαιρίες άθλησης των νέων.

Η Βουλευτής Λασιθίου κ. Αικατερίνη Σπυριδάκη υπογράμμισε ότι τα «Νεστόρεια» είναι μια διοργάνωση συνυφασμένη με τον αθλητισμό και τα ιδανικά που πρεσβεύει, συνεχάρη τους διοργανωτές και ευχήθηκε καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.

Ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, αφού ευχαρίστησε τους παριστάμενους εκπροσώπους των Αρχών και όλους τους φορείς και τους εθελοντές που συνδράμουν στη διοργάνωση των αγώνων, ευχήθηκε οι επόμενοι αγώνες να γίνουν στον νέο τάπητα, σημειώνοντας ότι με την αναβάθμισή του το παραλιακό γυμναστήριο θα γίνει αντάξιο της αθλητικομάνας Ιεράπετρας, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη συνεισφορά της κ. Φωτεινής (Φιφίκας) Σαράτση-Παπαδάκη, πρώην Προέδρου της Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Κρήτης, στην ανάπτυξη του κλασικού αθλητισμού στον τόπο.

Επίσης χαιρετισμούς απηύθυναν η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού της Π.Ε. Λασιθίου κ. Ελένη Βλάσση, η οποία μετέφερε τις ευχές του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη και του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Ιωάννη Ανδρουλάκη, καθώς και η Πρόεδρος του Γ.Σ.Ι. «Λιβυκός» κ. Σοφία Σιδηροπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος ιδιαίτερο χρώμα στους αγώνες έδωσε η συμμετοχή ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.) από τον Σύλλογο ατόμων με Αναπηρίες Γονέων και Φίλων Ιεράπετρας «Γ. Σουργιαδάκης», που συμμετείχαν σε ειδικό αγώνα δρόμου 250 μέτρων και έλαβαν την εικόνα του Αγίου Νέστορος και αναμνηστικό δίπλωμα για την εκτός συναγωνισμού συμμετοχή τους.

Τα «ΚΔ΄ Νεστόρεια» τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Βουλευτής Λασιθίου κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Αικατερίνη Σπυριδάκη, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γεώργιος Ζερβάκης, ο Δήμαρχος Οροπεδίου Λασιθίου κ. Γεώργιος Αθανασάκης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Λασιθίου κ. Ελένη Βλάσση και κ. Λεωνίδας Τερζής, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης, κ. Γεώργιος Γιακουμάκης, κ. Φωτεινή Περακάκη και κ. Μαρίνα Αχλάτη, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Λασιθίου κ. Αθανάσιος Κατσαγκόλης, ο Αν. Διοικητής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Μπαρμούνης, ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας κ. Νικόλαος Τζουμάκας, ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας κ. Παναγιώτης Αχραύλης, ο Λιμενάρχης Ιεράπετρας κ. Γεώργιος Πατεράκης, εκπρόσωπος της 11ης Μ.Σ.Ε.Π. Ζήρου, εκπρόσωποι συλλόγων, άνθρωποι του αθλητισμού και οι γονείς των μαθητών που συμμετείχαν στους αγώνες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των φετινών αγώνων έχουν ως εξής:

«ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΑΝΔΡΩΝ (10.000 μ.)

1. Κουρουπάκης Πέτρος (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 31:48:70

2. Φραντεσκάκης Εμμανουήλ (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 32:46:98

3. Ρουσάκης Μιχαήλ (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 37:08:68

«ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10.000 μ.)

1. Παυλοπούλου Φωτεινή (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 38:02:34

2. Κουνελάκη Έλλη (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 39:13:09

3. Παυλοπούλου αγγελική (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 44:16:89

«ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (10.000 μ.)

1. Καναβάκης Γεώργιος 43:40:20

2. Φιλιππάκης Εμμανουήλ 46:12:26)

3. Μπιτζές Δημήτριος 49:14:46

«ΕΥΓΕΝΕΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (10.000 μ.)

1. Παρινού Νεκταρ’ια (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 45:12:25

2. Δαμουλάκη Αικατερίνα 46:25:69

3. Ροδουσάκη Μαρία 49:35:87

50 μ. Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Ασπροκουτελάκης Κων/νος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 7:60

2. Μπαντουβέρης Παναγιώτης (Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 7:90

3. Τραμπάκουλας Νικόλαος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 8:00

50 μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Σκυβάλου Ευαγγελία (ΛΙΒΥΚΟΣ Γ.Σ.) 7:85

2. Πατελάκη Μαρία (ΛΙΒΥΚΟΣ Γ.Σ.) 7:84

3. Χανιωτάκη Κων/να (ΛΙΒΥΚΟΣ Γ.Σ.) 7:85

60 μ. Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Μαραγκάκης Λεωνίδας (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 8:18

2. Ζερβός Αχιλλέας (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 8:36

3. Ζερβάκης Γεώργιος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 9:27

60 μ. Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1 Φρόκου Νοέμι (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 8:80

2 Τζελέπη Εύα (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 8:90

3 Φέκα Αντζελίνα (Γ.Σ.ΛΙΒΥΚΟΣ) 8:92

80 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Σκαραμαγκάς Ελευθέριος (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 9:70

2. Δραγασάκης Γεώργιος (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 9:77

3. Καπετανάκης Εμμανουήλ (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 10:31

80 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Ταρταλα Ασπασία (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 10:78

1. Νικηφοράκη Ουρανία (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 11:72

3. Παπαδοπούλη Ζωή (Γ.Σ. ΛΙΒΥΚΟΣ) 11:91

500 μ. Κ12 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Τζαβολάκης Νικόλαος (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 1:27:40

2. Ζυγάκης Παναγιώτης (ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1:43:70

3. Κουφάκης Ιωάννης (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 1:50:01

500 μ. Κ12 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Σταράκη Αριάδνη (ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1:34:55

2. Μπασάι Φαμπιόλα (Γ.Α.Σ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 1:35:30

3. Αργυρή Βασιλική (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 1:44:95

750 μ. Κ14 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Τόρεντς Λεωνίδας (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 2:37:07

2. Ζερβάκης Γεώργιος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 2:41:10

750 μ. Κ14 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Κατσούλη Μαλαματένια (ΣΗΤΕΙΑΚΟΣ Α.Ο.) 2:30:30

2. Βενιτουράκη Μαριτίνα (ΣΥΛ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ) 2:32:40

3. Δρετάκη Σοφία (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 2:37:20

1.000 μ. Κ16 ΑΓΟΡΙΩΝ

1. Δρετάκης Δημήτριος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:02:82

2. Αδαμάκης Ιωάννης (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:13:02

3. Αχλαδιανάκης Νικόλαος (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:19:60

1.000 μ. Κ16 ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ

1. Αναγνωστάκη Νίκη-Ειρήνη (Β. ΚΟΡΝΑΡΟΣ) 3:52:48