Τον εφημέριο της Ενορίας του Σταυρού, παπα Γιάννη Γεροντή προέπεμψαν χθες οι ενορίτες του και οι πιστοί χριστιανοί του Μεραμβέλλου, που γνώρισαν, έζησαν από κοντά και συμπροσευχήθηκαν με τον πράο και προσηνή ιερέα. Την εξόδιο ακολουθία τέλεσαν οι Μητροπολίτες Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γεράσιμος και Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, πλαισιωμένοι από δεκάδες ιερείς που παρίσταντο για το ίσταται «χαίρε» στον αγαπημένο λευίτη.

Για όλους εμάς, που γνωρίσαμε και συνεργαστήκαμε με τον παπα-Γιάννη, δεν ήταν απλώς ο ιερέας που τελούσε τα ιερά μυστήρια. Η ενορία του Τιμίου Σταυρού ήταν το σπίτι του, ο κόσμος που χρειαζόταν στήριξη, βοήθεια και παρηγορία, η έγνοια του. Υπηρέτησε την αποστολή του με μια σπάνια αρχοντιά ψυχής, στητός μέχρι την τελευταία ώρα, ήρεμος με εκείνο το μειδίαμα στα χείλη που έκανε το συνομιλητή του να του ανοίγει την καρδιά του και να συνδράμει, χωρίς όρους και δισταγμό, στα έργα που δρομολογούσε προς δόξαν Χριστού και της Εκκλησίας Του.

Ο παπά Γιάννης με αθόρυβη προσφορά και με πίστη, διακρινόταν ταπεινά, μέσα από τις πράξεις του. Γιατί ήταν άνθρωπος της εκκλησιαστικής πράξης. Φεύγει «όρθιος», έχοντας εκπληρώσει το χρέος του στο ακέραιο, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο και σημαντικό έργο. Είχε την χαρά να δει την επανεκκίνηση προς την ολοκλήρωση του περικαλή ιερού ναού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που θα φέρει τη δική του προσωπική σφραγίδα, αφού είναι προϊόν πολύχρονων αγωνιών και αγώνων.

Αγαπημένε μας παπα Γιάννη, Σε ευχαριστούμε για όλα. Για κάθε λειτουργία, για κάθε συμβουλή, για την αγάπη που χάρισες απλόχερα στον κόσμο.

Στην καλή σου πρεσβυτέρα, στα παιδιά σου και σε όλους τους δικούς σου ανθρώπους, ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγορία. Να είναι περήφανοι για τον άνθρωπο που είχαν δίπλα τους.

Η μνήμη σου θα μείνει ζωντανή και άσβεστη στις καρδιές όλων μας, στον Τίμιο Σταυρό που τόσο αγάπησες, στην Ανάληψη του Αλμυρού, στον Αγιο Φανούριο…

Ας είναι η ψυχή σου, στην αγκαλιά του Κυρίου, αναπαυμένη.

Ν.Τ.