Άνετες νίκες για τις ομάδες που επικράτησαν υπήρξαν στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου.
Ο Πύργος Καλού Χωριού κέρδισε 4-1 εκτός έδρας τη Θύελλα Ιεράπετρας, ο ΟΦΙ Β 6-0 τον Οροπεδιακός, ο ΑΟ Σκοπής 5-2 τον Απόλλων Ιεράπετρας και ο Ποσειδώνας Σητείας 6-0 τη Νίκη Β.
Ο ΠΑΟ Κρούστα πήρε τη νίκη 3-0 α.α. με την ΑΕ Λακωνίων.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΛ
Θύελλα-Πύργος Καλού Χωριού 1-4
ΟΦΙ Β-Οροπεδιακός 6-0
ΑΟ Σκοπής-Απόλλων Ιεράπετρας 5-2
Νίκη Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-6
ΑΕ Λακωνίων-ΠΑΟ Κρούστα 0-3 α.α.
Η βαθμολογία
1.Ποσειδώνας Σητείας 2-0-0 (11-0) 6
2.Πύργος Καλού Χωριού 2-0-0 (6-1) 6
3.ΠΑΟ Κρούστα 2-0-0 (5-1) 6
4.ΟΦΙ Β 1-0-1 (6-5) 3
5.ΑΟ Σκοπής 1-0-1 (5-4) 3
6.Οροπεδιακός 1-0-1 (5-8) 3
7.Νίκη Σητείας Β 1-0-1 (3-6) 3
8.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-2 (2-6) 0
9.Απόλλων Ιεράπετρας 0-0-2 (4-10) 0
10.ΑΕ Λακωνίων 0-0-2 (0-6) 0
Η επόμενη (3η) αγωνιστική
ΠΑΟ Κρούστα-Πύργος Καλού Χωριού
Ποσειδώνας Σητείας-ΑΕ Λακωνίων
Απόλλων Ιεράπετρας-Θύελλα Ιεράπετρας
Οροπεδιακός-Νικη Σητείας Β
ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής