Άνετες νίκες για τις ομάδες που επικράτησαν υπήρξαν στην 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Λασιθίου.

Ο Πύργος Καλού Χωριού κέρδισε 4-1 εκτός έδρας τη Θύελλα Ιεράπετρας, ο ΟΦΙ Β 6-0 τον Οροπεδιακός, ο ΑΟ Σκοπής 5-2 τον Απόλλων Ιεράπετρας και ο Ποσειδώνας Σητείας 6-0 τη Νίκη Β.

Ο ΠΑΟ Κρούστα πήρε τη νίκη 3-0 α.α. με την ΑΕ Λακωνίων.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στη 2η αγωνιστική της Β’ ΕΠΣΛ

Θύελλα-Πύργος Καλού Χωριού 1-4

ΟΦΙ Β-Οροπεδιακός 6-0

ΑΟ Σκοπής-Απόλλων Ιεράπετρας 5-2

Νίκη Β-Ποσειδώνας Σητείας 0-6

ΑΕ Λακωνίων-ΠΑΟ Κρούστα 0-3 α.α.

Η βαθμολογία

1.Ποσειδώνας Σητείας 2-0-0 (11-0) 6

2.Πύργος Καλού Χωριού 2-0-0 (6-1) 6

3.ΠΑΟ Κρούστα 2-0-0 (5-1) 6

4.ΟΦΙ Β 1-0-1 (6-5) 3

5.ΑΟ Σκοπής 1-0-1 (5-4) 3

6.Οροπεδιακός 1-0-1 (5-8) 3

7.Νίκη Σητείας Β 1-0-1 (3-6) 3

8.Θύελλα Ιεράπετρας 0-0-2 (2-6) 0

9.Απόλλων Ιεράπετρας 0-0-2 (4-10) 0

10.ΑΕ Λακωνίων 0-0-2 (0-6) 0

Η επόμενη (3η) αγωνιστική

ΠΑΟ Κρούστα-Πύργος Καλού Χωριού

Ποσειδώνας Σητείας-ΑΕ Λακωνίων

Απόλλων Ιεράπετρας-Θύελλα Ιεράπετρας

Οροπεδιακός-Νικη Σητείας Β

ΟΦΙ Β-ΑΟ Σκοπής