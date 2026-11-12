Ένα καθοριστικό βήμα για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του ιστορικού κτηρίου του «Ευαγγελισμού», στην καρδιά του Ηρακλείου, πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση ύψους 5.563.000 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης, από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Η νέα παρέμβαση βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης της Υπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη, με τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθηγητή Γιώργο Κοντάκη, στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και την αξιοποίηση της περιουσίας του Ιδρύματος.

Η χρηματοδότηση αφορά την αποκατάσταση, τη στερέωση και την αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτηρίου, με στόχο τη διάσωσή του και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη νέα του λειτουργία προς όφελος του Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας.

Ο «Ευαγγελισμός» αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά ιστορικά κτήρια του Ηρακλείου. Κατασκευάστηκε στις αρχές του 20ού αιώνα, την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας, και βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, στη συμβολή των οδών Γεωργίου Χρονάκη, Παντελή Πρεβελάκη και Θεοτοκοπούλου.

Το κτήριο, συνολικής επιφάνειας 1.198,58 τετραγωνικών μέτρων, αναπτύσσεται σε υπόγειο, ισόγειο και δύο ορόφους. Η μακροχρόνια έλλειψη συντήρησης και οι φθορές που έχουν προκληθεί στο πέρασμα των χρόνων καθιστούν αναγκαία μια ολοκληρωμένη παρέμβαση, τόσο για τη στατική του ασφάλεια όσο και για την αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών του χαρακτηριστικών.

Μια αποκατάσταση με ιδιαίτερη σημασία για το Πανεπιστήμιο και το Ηράκλειο

Η περίπτωση του «Ευαγγελισμού» έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα ιστορικό ακίνητο του Πανεπιστημίου Κρήτης, η αξιοποίηση του οποίου παραμένει σε εκκρεμότητα εδώ και πολλά χρόνια.

Το κτήριο έχει συνδεθεί με μια από τις μακροβιότερες καταλήψεις στο Ηράκλειο, ενώ οι φθορές και τα προβλήματα ασφάλειας έχουν επανειλημμένα απασχολήσει τις Πρυτανικές Αρχές.

Η αποκατάστασή του αποτελεί, επομένως, μια παρέμβαση με ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα. Στόχος είναι να προστατευθεί ένα σημαντικό μέρος της ιστορίας της πόλης και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ώστε το Πανεπιστήμιο Κρήτης να μπορέσει να αξιοποιήσει το κτήριο για την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία του Ηρακλείου.

Η νέα χρηματοδότηση αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που έχει ξεκινήσει τα προηγούμενα χρόνια. Ήδη από το 2023 είχε προβλεφθεί χρηματοδότηση 744.000 ευρώ για την αποτίμηση, τον ανασχεδιασμό και την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών αποκατάστασης του «Ευαγγελισμού» και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου.

Με τη νέα χρηματοδότηση των 5,56 εκατ. ευρώ, ο σχεδιασμός περνά στο επόμενο στάδιο, καθώς εξασφαλίζονται οι πόροι για τις προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης, στερέωσης και αλλαγής χρήσης του κτηρίου.

Παράλληλα, η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας για τις υποδομές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Για την περίοδο 2026–2030 έχουν προβλεφθεί 6 εκατ. ευρώ για συντηρήσεις και επισκευές των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Επιπλέον, μέσα στο 2026 εγκρίθηκαν επιμέρους χρηματοδοτήσεις για την αποκατάσταση φθορών, τη συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση πανεπιστημιακών και εργαστηριακών υποδομών.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε:

«Ο Ευαγγελισμός είναι ένα ιστορικό κτήριο του Ηρακλείου, με ιδιαίτερη αξία για την πόλη και το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ένα κτήριο που για πολλά χρόνια παραμένει αναξιοποίητο και έχει ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις για να μπορέσει να αποκτήσει ξανά ζωή.

Με τη χρηματοδότηση των 5,56 εκατομμυρίων ευρώ κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για την αποκατάστασή του. Έχουν προηγηθεί οι μελέτες και τώρα προχωρούμε στη χρηματοδότηση των εργασιών που απαιτούνται για να διασωθεί και να αξιοποιηθεί.

Στη σημερινή μας συνάντηση με τον Πρύτανη, Γιώργο Κοντάκη, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για αυτό το σημαντικό έργο και για τη συνέχεια της προσπάθειας. Θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα, όπως και τις Πρυτανικές Αρχές, για τη συνεργασία και την επιμονή τους να προχωρήσει η αποκατάσταση του Ευαγγελισμού.

Η δημόσια πανεπιστημιακή περιουσία πρέπει να προστατεύεται και να αξιοποιείται. Και όταν μάλιστα μιλάμε για ένα ιστορικό κτήριο, που αποτελεί μέρος της ταυτότητας μιας πόλης, έχουμε έναν λόγο παραπάνω να φροντίσουμε για το μέλλον του.

Θέλουμε ο Ευαγγελισμός να επιστρέψει στη ζωή του Ηρακλείου, να αποκτήσει μια νέα χρήση και να αποτελέσει ξανά έναν χώρο που θα υπηρετεί το Πανεπιστήμιο και την κοινωνία.

Έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας, αλλά σήμερα υπάρχει πλέον η χρηματοδοτική βάση για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια».

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης, δήλωσε:

« Ένα νεότερο μνημείο της πόλης του Ηρακλείου αναμένεται να επιστρέψει στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης και στην τοπική κοινωνία στο προσεχές μέλλον. Η υποστήριξη της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, τόσο στην κατεύθυνση της πραγματοποίησης της μελέτης, όσο και στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης για την ανακατασκευή του κτιρίου, είναι πολύ σημαντική. Η Πολιτεία έχει δείξει έμπρακτα την υποστήριξη της στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο πρόσωπο της κυρίας Υπουργού εκφράζουμε τις θερμές ευχαριστίες μας».

Η χρηματοδότηση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού 2026–2030, με πόρους του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση δρομολογείται η αποκατάσταση ενός ιστορικού κτηρίου, ενώ παράλληλα ενισχύεται η δυνατότητα του Πανεπιστημίου Κρήτης να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του προς όφελος της εκπαίδευσης, της επιστήμης, του πολιτισμού και της τοπικής κοινωνίας.