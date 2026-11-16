Στις Βρυξέλλες μεταφέρεται στις 3 και 4 Δεκεμβρίου η συζήτηση για τα δικαιώματα και την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, καθώς πραγματοποιείται το ετήσιο Συνέδριο «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» και η απονομή του «Access City Award» 2027.

Στη διήμερη διοργάνωση, συμμετέχει με την αντιπροσωπεία του Οργανισμού Autism- Europe, στην οποία είναι το μοναδικό ελληνικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του η Αγγελική Μπαλτατζή –κοινωνική ανθρωπολόγος και υπεύθυνη της εθελοντικής Συλλογικότητας HER- autism στο Ηράκλειο .

Ο Διεθνής Οργανισμός Autism-Europe με έδρα τις Βρυξέλλες εκπροσωπεί 40 χώρες εντός και εκτός Ευρώπης και 90+ μεγάλους οργανισμούς για τον αυτισμό με άξονα τη «Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες» που έχει κυρώσει με Νόμο και η Ελλάδα το 2012.

Το Συνέδριο για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία» αποτελεί έναν ιστορικό ετήσιο θεσμό που ξεκίνησε το 1993. Το διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αδιάλειπτα από το 1996 σε στενή συνεργασία με το European Disability Forum (EDF), τον οργανισμό «ομπρέλα» της ευρωπαϊκής αναπηρικής κοινότητας.

Η εκδήλωση με φυσική παρουσία είναι κλειστού τύπου, με την Κομισιόν να προσκαλεί κάθε χρόνο περίπου 400 συμμετοχές: ευρωπαίους επιτρόπους, ευρωβουλευτές, εκπροσώπους των Εθνικών Αρχών των κρατών – μελών και τις αντιπροσωπείες των εμβληματικών Ευρωπαϊκών Οργανισμών για τις αναπηρίες.

Το πρόγραμμα του συνεδρίου, όπως κάθε χρόνο, είναι δομημένο με σημαντικές θεματικές ενότητες για τα δικαιώματα των ανάπηρων με ορατές και «αόρατες» βλάβες. Το φετινό συνέδριο έχει τίτλο «Travelling, living and working across borders: Fair mobility and equal protection» και αφορά στην αξιολόγηση της αναπηρίας, την κοινωνική δικαιωματική θωράκιση της αναπηρικής κοινότητας εκτός εθνικών συνόρων, την ελεύθερη και προσβάσιμη κινητικότητα των ανάπηρων συμπολιτών εντός των κρατών – μελών.

Τη δεύτερη ημέρα του συνεδρίου γίνεται η απονομή του «Access City Award» 2027. Ο συγκεκριμένος ετήσιος θεσμός, με αφετηρία το 2010, επιβραβεύει τις φιναλίστ ευρωπαϊκές πόλεις που ξεχωρίζουν κάθε χρόνο γιατί οι δημότες τους έχουν συμπεριληπτική κουλτούρα.

Το συνέδριο για την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία», που πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες του Δεκεμβρίου, δεν αποτελεί απλώς μια συμβολική διοργάνωση, σε μια περίοδο κατά την οποία η αναπηρία βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας δημόσιας συζήτησης. Είναι ένας θεσμός και μια σπουδαία ευκαιρία αφενός να ακουστεί δυνατά η φωνή του αναπηρικού κινήματος στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφετέρου να ενισχυθεί η ουσιαστική συνεργασία της αναπηρικής κοινότητας με τους θεσμούς που χαράσσουν πολιτικές και διαμορφώνουν τις χρηματοδοτικές προτεραιότητες. Σταθερό ζητούμενο της αναπηρικής κοινότητας είναι ένας κόσμος όπου ανήκουμε όλοι: ισότιμα, χωρίς εμπόδια, χωρίς περιφερειακές ανισότητες.