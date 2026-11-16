Σε νέα κίνηση ενίσχυσης προχώρησε ο ΑΟΑΝ εντάσσοντας στο δυναμικό του έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίζεται ως “μικρός”, αναφέροντας στην ανακοίνωση του:

Στα πλαίσια της ενίσχυσης το έμψυχου δυναμικού της ομάδας μας για τη νέα αγωνιστική περίοδο, κάνουμε γνωστή τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Ιωσήφ Χατζή Ομάρ.

Ο 19χρονος παίκτης αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια στην αριστερή πλευρά, τόσο στη άμυνα όσο και στη μεσαία γραμμή.

Έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε στις ομάδες της Αθηναΐδας και του ΠΑΟ Ρουφ, με τελευταίο του ποδοσφαιρικό σταθμό αυτή τη σεζόν τον Πέλοπα Κιάτου στον 7ο όμιλο της Γ’ εθνικής.

Επίσης, έχει κληθεί και αγωνιστεί με το εθνόσημο της Συρίας σε επίπεδο νέων.

Τον καλωσορίζουμε στην Κρήτη και τον Άγιο Νικόλαο και του ευχόμαστε να είναι υγιής, βοηθώντας την προσπάθεια της ομάδας μας για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος της Γ’ εθνικής.