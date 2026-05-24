Μετά τις εκλογές της 12ης Μαΐου, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Μαΐου η συνεδρίαση των 7 νεοεκλεγέντων μελών του Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Λασιθίου, με θέμα τη συγκρότηση του νέου Προεδρείου.

Κατά την έναρξη της διαδικασίας, τα 4 μέλη της ΔΑΚΕ πρότειναν τη συγκρότηση διαπαραταξιακού Προεδρείου, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων, θεωρώντας ότι η πολυφωνία, η σύνθεση απόψεων και η ευρύτερη εκπροσώπηση αποτελούν βασικές αρχές της συνδικαλιστικής λειτουργίας.

Τα 2 μέλη της παράταξης Ε.ΛΑ. δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Προεδρείο, λόγω «διαφορετικής συνδικαλιστικής, πολιτικής και αξιακής αντίληψης για τη λειτουργία του σωματείου, τις προτεραιότητες του κλάδου και τον τρόπο εκπροσώπησης των συναδέλφων».

Αντίστοιχα, και το μέλος της Aγωνιστικής Συσπείρωσης καθηγητών δήλωσε ότι δεν επιθυμεί να συμμετέχει στο νέο Προεδρείο.

Ακολούθησε ψηφοφορία, μετά την οποία το νέο Προεδρείο της ΕΛΜΕ Λασιθίου διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος, Ξένος Γεώργιος

Αντιπρόεδρος, Λεβεντέρης Χαράλαμπος

Γενική Γραμματέας, Δασκαλογιαννάκη Καλλιόπη

Ταμίας, Γιακουμάκης Εμμανουήλ.

Οργανωτικός Γραμματέας, Γιακουμάκης Εμμανουήλ

Αρβανίτη Αγγελική, μέλος

Σχοινά Βασιλική, μέλος

Καραδήμου Μαρία, μέλος

Ξένος Γεώργιος Δασκαλογιαννάκη Πόπη