Την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, το Γυμνάσιο Κριτσάς συμμετείχε στις δράσεις της πρώτης ημέρας του Διήμερου Φεστιβάλ Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Equality4Crete – Do the Right Thing» , που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας (3/12) και την Παγκόσμια Ημέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (10/12).

Το φεστιβάλ είχε ως σύνθημα: «Ενώνουμε φωνές, αλλάζουμε ιστορίες, κάνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πράξη». Οι μαθητές-τριές μας, μαζί με περίπου 1000 ακόμη μαθητές, συμμετείχαν σε ομιλίες, εργαστήρια, προβολές και καλλιτεχνικά δρώμενα που ανέδειξαν θέματα όπως:

δικαιώματα των παιδιών

αναπηρία

εκφοβισμός

έμφυλη βία

συμπερίληψη

ψηφιακή ασφάλεια

ειρήνη

δικαίωμα στην εκπαίδευση & την έκφραση.

Η ομάδα μας (35 μαθητές-τριες και 6 εκπαιδευτικοί) έφτασε στο κινηματοθέατρο «Αστόρια» και παρακολούθησε:

• τον Δρ. Γιώργο Νάκο για τα δικαιώματα των παιδιών στον ψηφιακό και πραγματικό κόσμο

• την Ίριδα Τσαγγά & τον Αντώνη Βουμβουλάκη στο τραγούδι “It stops with me”

• τον Κωνσταντίνο Σύρμο με θέμα τη συμπερίληψη

• το δρώμενο «Η γκρίζα πολιτεία» από την ομάδα ΑμεΑ «ΡΟΔΑ»

• παρουσιάσεις άλλων σχολείων & ομάδων με έμφαση στην ισότητα, την ελευθερία και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: «Ακούγομαι ακόμα;»

Η ομάδα μας παρουσίασε ένα δυνατό δρώμενο για τα έμφυλα στερεότυπα και τη βία κατά των γυναικών.

Ακούστηκαν ονόματα γυναικών-θυμάτων, τα οποία καρφιτσώνονταν πάνω σε ένα λευκό φόρεμα — σύμβολο σιωπής και φόβου.

Ακολούθησε το τραγούδι «Τραγουδάμε δίχως φόβο», η ελληνική απόδοση του «Canción Sin Miedo».

Οι μαθητές φώναξαν μηνύματα ενδυνάμωσης: «Μίλα», «Δεν είσαι μόνη», «Αξίζεις», «Δε σ’ αγαπάει».

Στο τέλος, το κορίτσι «έβγαλε φτερά», στέλνοντας το δικό του μήνυμα δύναμης:

«Είμαι εδώ και ήρθε η στιγμή να ακουστώ».

Οι μαθητές μας χειρίστηκαν το απαιτητικό αυτό θέμα με ευαισθησία και ωριμότητα. Μας υπενθύμισαν πως η βία δεν έχει θέση σε καμία κοινωνία και ότι κάθε φωνή μπορεί να γίνει στήριγμα για έναν άνθρωπο που κινδυνεύει.

Ευχαριστίες & συγχαρητήρια

Η δράση αυτή αποτελεί μέρος της προσπάθειας του σχολείου μας να καλλιεργεί τη συνεργασία, την ισότητα και τον σεβασμό σε όλους.

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετείχαν:

Αφορδακού Μαριλένα

Αφορδακού Μιχαέλα

Βάρδα Γεωργία

Βάρδας Ιωάννης

Γιακουμή Νεφέλη

Γιούργου Νικολέτα-Αικατερίνη

Δαβράδου Καλλιόπη

Ιλίεβα Ραντοσλάβοβα Τσβέτι

Μαράκη Ευαγγελία

Μαράκης Εμμανουήλ

Μηνογιάννη Γεωργία Μαρία

Παπαστεργίου Μαρίλια Ιωάννα

Σγουρού Δέσποινα

Σκουλικάρη Γεωργία

αλλά και σε όλους τους μαθητές που ως θεατές παρακολούθησαν με προσοχή όλες τις δράσεις της ημέρας.

Τη δράση συντόνισαν οι εκπαιδευτικοί Διαμάντα Μαρία, Μάμου Άννα και Μανιαδάκη Άννα.

Στο εικαστικό μέρος συνέβαλαν οι εκπαιδευτικοί Κοκολάκη Κωνσταντίνα, Φουντουλάκη Σταυρούλα και η μαθήτρια της Γ΄ Γυμνασίου Γιακουμή Νεφέλη στην οποία αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!]

Θερμές ευχαριστίες στον δημιουργό παραδοσιακών ενδυμασιών Ευθύμη Βασιλάκη για τη δημιουργία του λευκού μανδύα που χρησιμοποιήθηκε.

Τέλος, πολλά συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κρήτης και την κ. Maria Vozikaki για την άψογη διοργάνωση ,