Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, με αντικείμενο την παρουσίαση των μελετών που αφορούν τα έργα των φραγμάτων Καθαρού και Κρούστα.

Κατά τη διάρκεια της, παρουσιάστηκαν τα τεχνικά δεδομένα και οι βασικές παράμετροι των δύο μελετών, με έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης των υδατικών υποδομών λόγω της λειψυδρίας και των αυξημένων αναγκών του πρωτογενούς τομέα.

Σε αυτή συμμετείχαν ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης, ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Πολιτικής Προστασίας και Οχημάτων του Δήμου Αγίου Νικολάου και Πυροσβέστης, Στέργιος Ατσαλάκης, ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΑΝ, Κωνσταντίνος Αφορδακός, με την ιδιότητά του και ως υπηρετούντος στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Λασιθίου, ο γεωλόγος-μελετητής Μιχάλης Πουλτσίδης, ο οποίος παρουσίασε τις μελέτες, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κριτσάς, Γιώργος Σκύβαλος, ο Πρόεδρος της Κοινότητας Κρούστα, Μανώλης Λαθιώτακης, καθώς και το μέλος της Κοινότητας Κρούστα, Μιχάλης Σκουλικάρης.

Τέλος, ο Αντιπεριφερειάρχης, επισήμανε ότι η Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου στηρίζει σταθερά έργα υποδομής που συμβάλλουν στην ενίσχυση των υδατικών πόρων και στη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής.