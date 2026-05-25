Με πρωτοβουλία του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, κ. Αθανάσιου Κατσαγκόλη, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους Διευθυντές και τις Διευθύντριες των σχολικών μονάδων της Π.Ε. Λασιθίου, στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της σχολικής χρονιάς και της προετοιμασίας για τις επερχόμενες Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Κατά την τοποθέτησή του, ο Διευθυντής ευχαρίστησε θερμά όλα τα στελέχη εκπαίδευσης για τη διαρκή συνεργασία, την υπευθυνότητα και τη συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον προγραμματισμό των επόμενων δράσεων και στην ανάγκη συνέχισης του παιδαγωγικού έργου με συνέπεια, οργάνωση και υψηλό αίσθημα ευθύνης.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν εκπαιδευτικά θέματα, την παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τοποθετήσεις πραγματοποίησαν ο Επόπτης Σχολικών Συμβούλων, κ. Αποστολάκης Νικόλαος, η Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων, κα Δέσποινα Βασαρμίδου, και οι προϊστάμενοι των Τμημάτων της Δ.Δ.Ε. Λασιθίου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ειδική συνάντηση με τους Προέδρους των Εξεταστικών Κέντρων και τον Διευθυντή της ΔΔΕ κ. Αθανάσιο Κατσαγκόλη, την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων κα Δέσποινα Δρετάκη, τον κ. Βασίλειο Ορφανάκη Προϊστάμενο Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και τον κ. Ευθύμιο Μιχελάκη Υπεύθυνο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, ενόψει της έναρξης των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κατά την οποία δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία διεξαγωγής των εξετάσεων, με στόχο την άρτια οργάνωση και την ομαλή υλοποίησή τους.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου εύχεται καλή δύναμη σε όλους τους εκπαιδευτικούς και καλή επιτυχία στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

