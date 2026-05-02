Γράφει: O ΝΙΚΟΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

Η γενική αβεβαιότητα στις αγορές, που προκαλούν οι συνεχιζόμενες πολεμικές επιχειρήσεις δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αισθητά μέχρι στιγμής τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή.

Ωστόσο, είναι φανερό ότι στο προσεχές μέλλον, οι τιμές μπορεί να επηρεαστούν και από τις συνθήκες των πολεμικών εξελίξεων αλλα και από άλλους παράγοντες όπως τα αποθέματα αλλα και τις ενδείξεις για την ερχόμενη παραγωγή στις κύριες ελαιοπαραγωγικές χώρες.

Στην Ισπανία, τα αποθέματα φαίνεται ότι είναι σημαντικά εξαντλημένα. Και αυτό γιατί αφενός η φετινή παραγωγή, σύμφωνα με επίσημα δημοσιεύματα ήταν 1,28 εκατ. τόνους, αντί 1,37 εκ. τόνους όπως αρχικά εκτιμήθηκε και επομένως ήταν μειωμένη κατά 90.000 τόνους (οσο περίπου η μισή παραγωγή της Ελλάδας). Αφετέρου οι εξαγωγές της χώρας συνεχίζονται σε αρκετά υψηλό ρυθμο και εξαντλούν σημαντικά τα αποθέματα.

Από την άλλη πλευρά, η άποψη ότι η ερχόμενη παραγωγή, λογω των υψηλών βροχοπτώσεων που προηγήθηκαν, θεωρείται ότι θα είναι υψηλή δεν είναι και τόσο σίγουρη. Και αυτό γιατί η παράταση της φετινής συγκομιδής, η οποία ακόμη και τον Μάρτιο έδωσε παραγωγή 81,8 χιλ.τονους, σίγουρα θα έχει κάποιες αρνητικές επιδράσεις.

Στην Ιταλία, από την άλλη πλευρά, τα αποθέματα έξτρα παρθένου, καίτοι ήταν υψηλοτέρα από τα περσινά, τελικά είναι ελαφρά μειωμένα αφού σύμφωνα με την έκθεση της «Frantoio» στις 31 Μαρτίου, ήταν συνολικά 304.280 τόνοι και άρα μειωμένα σε σχέση με τον Φεβρουάριο κατά 3%. Ωστόσο από τα αποθέματα αυτά μόνο 80% είναι έξτρα παρθένο, το οποίο κατά 50% ήταν Ιταλικής προέλευσης, κατά 22% προερχόταν από κοινοτικές χώρες και το υπόλοιπο 28% από μη κοινοτικές

Στην Ελλάδα, ως συνήθως, επίσημα στοιχεία όχι μόνο για τα αποθέματα αλλα ούτε για την ίδια την παραγωγή, δυστυχώς δεν έχουν ανακοινωθεί. Και αυτό αποτελεί θέμα που πρέπει να απασχολήσει κάποτε τους αρμόδιους!

Συνοπτική εικόνα τιμών

Στην Ελλάδα οι τιμές του έξτρα που δοθήκαν στο Δελτίο ΣΕΔΗΚ κυμάνθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα.

Στην Κρήτη κυμάνθηκαν από 4,50 – 5,05 €/κ , στην Πελοπόννησο από 4,10 – 4,70€/κ και στα Νησιά στα 4,10€/κ

Στην Ισπανία παρουσίασαν κάποια αύξηση και οι μέγιστες και οι ελάχιστες και κυμανθήκαν από 5,47€/κ έως 3,84€/κ με τα ποσοστά των πωλήσεων της υψηλότερης τιμής να είναι μόλις 3%.

Στην Ιταλία έπεσαν ελαφρά και κυμάνθηκαν από 8,30 έως 5,90€/κ και στην Τυνησία διατηρηθήκαν 3,90€/κ.

Αναλυτικότερα οι τιμές κατά επιχείρηση στην Ελλάδα κατά πόλεις στην Ιταλία και κατά ποιοτικές κατηγορίες στην Ισπανία φαίνονται στο αναλυτικό Δελτίο Τιμών του ΣΕΔΗΚ της 21-04-2026 που μπορείτε να δείτε με κλίκ στον σύνδεσμο: https://www.sedik.gr/deltio-timon

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ( [email protected] )