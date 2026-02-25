Γράφει ο Νίκος Μιχελακης

Η συγκομιδή της φετινής ελαιοπαραγωγής σχεδόν ολοκληρώθηκε και αναμένεται πλέον ο ερχομός της νέας άνθησης – καρπόδεσης από την οποια εξαρτάται η επόμενη αλλα και η μεθεπόμενη, παραγωγή!

Η ομαλή όμως εξέλιξη αυτής της φάσης εξαρτάται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες αλλα και από τις καλλιεργητικές φροντίδες που θα παρασχεθούν στα δέντρα την αμέσως ερχόμενη περιοδο.

ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Απο πλευράς κλιματικών συνθηκών απαραίτητη προϋπόθεση για καλή παραγωγή είναι η ύπαρξη χαμηλών θερμοκρασιών ώστε να ικανοποιηθούν οι «ανάγκες σε ψύχος» των ελαιοδέντρων και να έχουμε την αναγκαία διαφοροποίηση των οφθαλμών σε ανθοφόρους. Η συνθήκη όμως αυτή, πρέπει φέτος να έχει ικανοποιηθεί επαρκώς για την ποικιλία Κορωνέϊκη με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επεκράτησαν κατά διαστήματα τον φετινό χειμώνα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ

Από πλευράς καλλιεργητικών φροντίδων, απαραίτητη είναι η σωστή και έγκαιρη λίπανση και η εξασφάλιση εδαφικής υγρασίας κατά την κρίσιμη περίοδο της Άνοιξης που πρεπει να ακολουθήσουν τους από παλιά γνωστούς γενικούς κανόνες.

Λίπανση

Στις ελιές τελείως απαραίτητη κάθε χρόνο είναι η λίπανση με αζωτούχα λιπάσματα, που πρέπει να τοποθετηθούν σύμφωνα και με πάλαια σύσταση του Ινστιτούτου Ελιάς Χανιων στα μέσα της περιόδου των βροχών και μάλιστα με καιρό βροχερό.

Συνιστάται προσθήκη Θεϊκής αμμωνίας (21-0-0) σε ποσότητα 1κιλο περίπου ανά 20 κιλά καρπού που εκτιμάται ότι θα δώσει το δέντρο.

Αν η εφαρμογή γίνει καθυστερημένα συνιστάται η πλέον ευδιάλυτη Νιτρική αμμωνία (41-0-0) στη μισή ποσότητα ανά δέντρο.

Λίπανση με άλλα στοιχεία όπως Κάλιο, Βόριο κ.α. είναι αναγκαία όταν με αναλύσεις φυλλοδιαγνωστικης διαπιστωθεί η έλλειψη τους, ενώ λίπανση με Φωσφόρο στα πλείστα εδάφη της Νοτιας Ελλάδας για τις ελιές δεν φαίνεται τόσο αναγκαία.

Ζιζανιοκτονία

Τα ζιζάνια που θα εκπτυχθούν πρεπει αρχές Μαρτίου να έχουν καταστραφεί ώστε να μην αποστερούν από τα δέντρα θρεπτικά στοιχεία και κυρίως υγρασία. Καταλληλότερος τρόπος είναι η μηχανική καταστροφή με χορτοκοπτικό ή και φρεζάρισμα. Χρήση ζιζανιοκτόνων συνιστάται μόνο σε δύσβατες περιοχές με κατάλληλα σκευάσματα. Αν τυχόν βρέξει και έχουμε αναβλάστηση, θα πρέπει να επανέλθουμε!

Κλάδεμα

Σημαντικη φροντίδα είναι ο «κάθαρος», δηλαδή η αφαίρεση των λαίμαργων βλαστών από τον κορμό και τους κλώνους αλλά και της άχρηστης εσωτερικής βλάστησης. Μια απλή και εύκολη φροντίδα που όμως ενεργεί σαν ένα κάλο πότισμα!

Σε κανονικά δέντρα πρέπει να γίνεται το γνωστό κλάδεμα καρποφορίας που συνήθως γίνεται κατά την συγκομιδή. Όμως σε δέντρα που έχουν καταπονηθεί από την ανομβρία, όπως στην Ανατολική Κρητη, χρειάζεται κλάδεμα αναπροσαρμογής που απαιτεί αφαίρεση του 30-50% ή και επιπλέον της κώμης των δέντρων ώστε οι υδατικές ανάγκες τους να περιοριστούν και προσαρμοστούν στις δυνατότητες της ελλειμματικής εδαφικής υγρασίας.

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά από άδεια του ([email protected]