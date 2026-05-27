Του Νικου Μιχελακη

Συνεχίστηκαν οι διαβουλεύσεις για τον σχεδιασμό της νέας ΚΑΠ με συναντήσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥπΑΑΤ με εκπρόσωπους αγροτικών τάξεων στην Αθήνα (21/4) αλλά και συνάντηση των Υπουργών Γεωργίας (27-4-26) στο Λουξεμβούργο.

Και γενικό συμπέρασμα που συνάγεται από τις συναντήσεις αυτές είναι ότι υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες μεταξύ των φορέων της ΕΕ (Επιτροπή, Κοινοβούλιο, Συμβούλιο) και φορέων των Aγροτών (Copa-Cogeca, Συμβούλιο Νέων Αγροτών κ.α.).

Η μείωση του προϋπολογισμού που προτείνεται από την Επιτροπη, είναι πράγματι πολύ σοβαρή αφού ο προϋπολογισμός των 386,6 δις € της ισχύουσας ΚΑΠ, προβλέπεται να μειωθεί σε μόνο 300 δις € για την νέα περίοδο 2027-35.

Επομένως η ονομαστική μείωση που θα υπάρξει θα είναι 22,4% η οποία όμως, όπως ισχυρίζεται η Copa-Cogeca με τον πληθωρισμό θα υπερβεί το 30%. Φυσικό επομένως είναι να υπάρχουν αντιρρήσεις από διαφόρους φορείς (Ευρωκοινοβούλιο, Copa Cogeca κ.α.) για την μείωση αυτή.

Η κατανομή των ενισχύσεων πρέπει να κατευθύνεται, όπως υπογραμμίζεται, σε εκείνους που πράγματι παράγουν. Όμως τελικά η επεξήγηση αυτή αντιφάσκει με την πρόθεση της κατανομής των ενισχύσεων με βάση την έκταση, με την οποία συνήθως ωφελούνται οι μεγάλοι γαιοκτήμονες της Β. Ευρώπης, ανεξαρτήτως αν παράγουν η όχι, με συνέπεια «το 5% των δικαιούχων (μεγάλων γαιοκτημόνων της Β. Ευρώπης) απορροφά το 50% των ενισχύσεων.»

Οι νέες προτάσεις

Στη συνάντηση των Αθηνών, η βασική εισηγήτρια Γενική Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα μετέφερε τις γενικές γραμμές που φαίνεται να απηχούν τις μέχρι τώρα απόψεις των Βρυξελλών οι κυριότερες από τις όποιες ήταν:

Οι αγρονομικές περιφέρειες (αροτραίες, βοσκότοποι, δενδρώδεις) αναθεωρούνται και μάλλον καταργούνται. Στην θέση τους σχεδιάζεται ένα ενιαίο ελάχιστο βασικό ποσό ενισχύσεων για όλους τους δικαιούχους π.χ. γύρω στα 20€ στρέμμα, το οποιο κατά την κ. Ζέρβα (Agrenda 25-4-26) θα επαυξάνεται σε ορισμένες στοχευόμενες περιπτώσεις.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, σωστά παραμένουν στον νέο σχεδιασμό και ο προϋπολογισμός τους μπορεί να αυξηθεί στο 25% του εθνικού φακέλου από 15% που είναι σήμερα.

Οι ειδικές ενισχύσεις διαφόρων προγραμμάτων προβλέπεται να συγχωνευτούν σε λιγότερες ομάδες προκειμενου να υπάρξει, όπως σημειώνεται, ένα πλέον «απλοποιημένο και ενιαίο» σχήμα: Προτείνονται να συγχωνευτούν: Βασική και Αναδιανεμητική, Οικολογικά και Αγροπεριβαλλοντικές, Ειδικά προγράμματα νέων, νεοεισερχόμενων, γυναικών κ.α.

Η ειδική Βάμβακος (σ.σ.) συνεχίζεται παρά το ότι δεν έχει εξηγηθεί μέχρι σήμερα πού βασίζεται η Ευρωπαϊκή «επιμονή» η ενισχυση αυτή να φτάνει μέχρι και 80€/στρ για ένα βιομηχανικό προϊόν και γιατί δεν υπάρχει κάτι ανάλογο για το Ελαιόλαδο που είναι ένα αναμφισβήτητα υγιεινό διατροφικό προϊόν!

*Ο Νίκος Μιχελάκης, είναι Δρ. Γεωπόνος, πρώην Δ/ντής του Ινστιτούτου Ελιάς Χανίων και Άμισθος Επιστ. Σύμβουλος του ΣΕΔΗΚ. Τα άρθρα του εκφράζουν προσωπικές απόψεις και δεν απηχούν κατά ανάγκη τις απόψεις του ΣΕΔΗΚ. Μπορούν να αναδημοσιευτούν μόνο μετά άδεια του ([email protected])