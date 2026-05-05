Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο κύκλος ενημερωτικών επισκέψεων των μαθητών και μαθητριών της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Κριτσάς στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Νεάπολης – Ε.Κ. Νεάπολης (20 Μαρτίου 2026) και στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου (4 Μαΐου 2026), στο πλαίσιο της σχετικής εγκυκλίου του ΥΠΑΙΘΑ.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο Πρότυπο ΕΠΑΛ Νεάπολης, οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τη λειτουργία του σχολείου, τις δυνατότητες που προσφέρει η φοίτηση σε ΕΠΑΛ και τις επαγγελματικές διεξόδους των επιμέρους τομέων. Ακολούθησε ξενάγηση στα εργαστήρια Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας/Ηλεκτρονικής, Δομικών Έργων και Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων.

Οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν με σαφήνεια και διαδραστικό τρόπο τις ειδικότητες, απαντώντας πρόθυμα σε ερωτήσεις και απορίες. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συμβολή των μαθητών του Εργαστηριακού Κέντρου, οι οποίοι λειτούργησαν ως άριστοι ξεναγοί, παρουσιάζοντας τη δική τους εμπειρία και δείγματα της δουλειάς τους.

Αντίστοιχα θερμή ήταν η υποδοχή και στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τους τομείς Οικονομίας, Πληροφορικής και Υγείας – Πρόνοιας, καθώς και για τις επαγγελματικές προοπτικές που αυτοί προσφέρουν. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με περιήγηση στα εργαστήρια Πληροφορικής, Κομμωτικής, Αισθητικής, Νοσηλευτικής και Βρεφονηπιοκόμων.

Το Γυμνάσιο Κριτσάς εκφράζει θερμές ευχαριστίες:

• στη Διευθύντρια του Εργαστηριακού Κέντρου Νεάπολης, κ. Καρακού, για την πρόσκληση, τον συντονισμό και τη μέριμνα για τη δωρεάν μεταφορά,

• στους Διευθυντές κ. Γιάννη Κουτάντο και κ. Νεκτάριο Παπαδακάκη για τη φιλοξενία,

• στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των δύο σχολείων για την ουσιαστική ενημέρωση,

• στην Αντιπεριφέρεια Λασιθίου για τη χρηματοδότηση της μετακίνησης,

• καθώς και στους εκπαιδευτικούς του σχολείου που συνόδευσαν τους μαθητές.

Η επαφή με την επαγγελματική εκπαίδευση ενισχύει τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενημερωμένων και συνειδητών επιλογών για το μέλλον τους.