«Η Μπάντα» του Νίκου Ασλανίδη, ένα έργο βασισμένο στην αληθινή ιστορία του Γιάννη Παπαδόπουλου του μοναδικού επιζώντα της φιλαρμονικής ορχήστρας της Κερασούντας η οποία «επιστρατεύτηκε» βίαια από τον Τοπάλ Οσμάν θα προβληθεί την Κυριακή 31 Μαΐου στο κινηματοθέατρο REX.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει με συγκλονιστικό τρόπο τα γεγονότα της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών και Ποντίων Μεραμβέλλου.

Παρουσίαση – Ομιλία: Νίκος Ασλανίδης (Δημοσιογράφος)

Ώρα : 18:30