Στις 105.000 ευρώ κοστολογήθηκε από μελέτη που εκπόνησε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγίου Νικολάου η δαπάνη για τη στερέωση του πρανούς και κατασκευή νέου τοιχίου, σε αντικατάσταση εκείνου που κατέρρευσε πριν από ένα μήνα περίπου, μετά τις ισχυρές βροχοπτώσεις του περασμένου Απριλίου. Εν τω μεταξύ η πρόσβαση στην παραλία παραμένει απαγορευτική λόγω και της επικινδυνότητας κατάρρευσης επικρεμάμενων τμημάτων του τοιχίου, πάνω από το δρόμο πρόσβασης.

Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Αγίου Νικολάου κ. Γιώργος Αστρουλάκης, λόγω του ύψους της δαπάνης δεν μπορεί η αποκατάσταση του έργου να δοθεί με απ’ ευθείας ανάθεση.

Η διαδικασία είναι σύνθετη γιατί εντάσσεται στο πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας και η αποκατάσταση στο πλαίσιο ζημιών από θεομηνία. Πρόσθεσε ότι ο δρόμος πάνω από το τοιχίο ως περιφερειακή οδός, υπάγεται στη δικαιοδοσία της Περιφέρειας και εκείνη είναι υπεύθυνη για την αποκατάσταση και του τοιχίου αντιστήριξης του πρανούς του συγκεκριμένου δρόμου. Η διαδικασία αποκατάστασης έχει προχωρήσει και αφού προωθηθεί με τη διαδικασία του επείγοντος έργου Πολιτικής Προστασίας, θα αποκατασταθεί μέσα στον Ιούνιο.

Η παραλία Χαβανίων είναι δημοφιλής και θα πρέπει άμεσα να αποδοθεί στους λουόμενους, ντόπιους και τουρίστες.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ