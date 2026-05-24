Γράφημα για τα όπλα στην Κρήτη («Καθημερινή») δείχνει το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει στο νησί μας. Τα στοιχεία της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης θα πρέπει να μας προβληματίσουν. Παρ’ όλο που το Λασίθι εμφανίζει συγκριτικά χαμηλότερους αριθμούς, η συνολική εικόνα στην Κρήτη δείχνει ότι το ζήτημα της οπλοκατοχής παραμένει μια βαθιά ριζωμένη παθογένεια.

Τα κατασχεθέντα όπλα, το 8μηνο του 2025, στα Χανιά ήταν 93, στο Ρέθυμνο 31, στο Ηράκλειο 64 και στο Λασίθι 8.

Οι συλλήψεις για παράνομη κατοχή και διακίνηση όπλων, το 8μηνο του 2025, στα Χανιά ήταν 150, στο Ρέθυμνο 105, στο Ηράκλειο 271 και στο Λασίθι 55.

Τα παραπάνω νούμερα είναι σίγουρα πολύ μικρά για το πραγματικό εύρος της οπλοκατοχής στην Κρήτη. Είναι πολύ περισσότερα. Αυτό που οπλίζει κάθε φορά το δολοφόνο είναι ακριβώς η δυνατότητά του να το κάνει, γιατί απλά έχει στην κατοχή του όπλο. Δυστυχώς, σε ορισμένες περιοχές, το όπλο εξακολουθεί να θεωρείται σύμβολο ανδρισμού ή κοινωνικής καταξίωσης, κάτι που κάνει τον έλεγχο εξαιρετικά δύσκολο. Μια απλή διαφωνία για ένα χωράφι, για ένα βοσκοτόπι ή μια παρεξήγηση σε ένα γλέντι μπορεί να μετατραπεί σε τραγωδία μέσα σε δευτερόλεπτα, ακριβώς επειδή το όπλο είναι προσβάσιμο στο ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ή στη ζώνη.

Η πραγματική πρόκληση δεν είναι μόνο οι συλλήψεις, αλλά το πώς θα αποσυνδεθεί η έννοια της κρητικής παράδοσης από την παράνομη οπλοκατοχή. Όσο το όπλο παραμένει διαθέσιμο, η απόσταση ανάμεσα σε έναν θυμό και σε έναν φόνο θα παραμένει επικίνδυνα μικρή.

ΛΕΩΝ. Κ.