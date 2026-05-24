Τα βραβεία FNL (The Foodand Leisure Guide),ανέδειξαν και φέτος τα εστιατόρια της Ελλάδος που επιμένουν ελληνικά και παραδοσιακά. Φέτος, στα FNLBest Restaurant Awards βραβεύτηκαν 289 εστιατόρια από ολόκληρη την Ελλάδα, αρκετά από τα οποία βρίσκονται στην Κρήτη. Όπως αναφέρεται: «Η επιστροφή στην απλή κουζίνα, στα φρέσκα προϊόντα και στις λιτές γεύσεις είναι μια τάση που επικρατεί ανά τον κόσμο».

Από το νομό Λασιθίου:

Κερδίζουν φέτος δύο αστέρια: Mákris, Domes of Elounda, Ελούντα

▪ Σύγχρονη Ελληνική Κουζίνα OldMill, Elounda Mare, Ελούντα και Vai Palm Beach, Σητεία

▪ Παραδοσιακή Ελληνική Κουζίνα Anthós, PhāeaBlue, Ελούντα

▪ Σύγχρονη Διεθνής Κουζίνα Argonaut, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα-Dionysos, Elounda Beach Hotel & Villas, Ελούντα

▪ Ευρωπαϊκές Κουζίνες Il Borro Tuscan Bistro, Elounda Peninsula All Suite.

ΛΕΩΝ.Κ.