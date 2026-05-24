Έναν ακόμα ενδιαφέροντα χάρτη κοινοποίησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (meteo.gr). Αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα (Copernicus) παρακολουθεί τις συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα και παρέχει χάρτες χωρικής πρόγνωσης γύρης από ελιά.

Η άνοιξη, και ιδιαίτερα ο Μάιος, στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από υψηλές συγκεντρώσεις γύρης στην ατμόσφαιρα, κυρίως από ελιά, οι οποίες αναλόγως τους ανέμους που επικρατούν στην ατμόσφαιρα δύνανται να επηρεάζουν και περιοχές μακριά από τις πηγές εκπομπής. Μάλιστα έχουμε διαπιστώσει ότι φέτος υπάρχει αυξημένη ανθοφορία των ελαιοδέντρων.

