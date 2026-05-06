Με τη δέουσα λαμπρότητα και μέσα στην ευφρόσυνη ατμόσφαιρα της περιόδου του Πεντηκοσταρίου πανηγύρισε την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 ο Ιερός Ναός Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης της Ενορίας Κουτσουρά του Δήμου Ιεράπετρας.

Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος χοροστάτησε κατά την ακολουθία του Όρθρου, ευλόγησε τους άρτους και στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο.

Στο κήρυγμά του ο Σεβ. κ. Κύριλλος μίλησε με γλαφυρότητα και απλό λόγο για τον βίο, το ιεραποστολικό έργο και τα μαρτύρια που υπέστη η αγία Ειρήνη, από τα οποία έμεινε τελείως αβλαβής και επίστευσαν στον Χριστό πολλές ψυχές, ανάμεσα στις οποίες ήταν και ο ειδωλολάτρης πατέρας της και έπαρχος της περιοχής Λικίνιος. Ο Σεβασμιώτατος, αφού σημείωσε ότι η αγία καταξιώθηκε, λόγω της καθαρότητας της ψυχής της, να γνωρίσει τον Θεό με αποκάλυψη στον υψηλό και απροσπέλαστο πύργο που την είχε κλείσει ο πατέρας της για να την προφυλάξει από τη μεγάλη ομορφιά της, αναφέρθηκε στις αρετές της αγίας, το ανδρείο φρόνημα και τη σωφροσύνη της, και κυρίως στην ειρήνη, ως καρπό του Αγίου Πνεύματος, ευχήθηκε δε η Αγία Μεγαλομάρτυς Ειρήνη να πρεσβεύει στον Αναστάντα Κύριο να επικρατήσει στις καρδιές μας «η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα πάντα νουν» για να ειρηνεύσει και ο κόσμος όλος.

Στο τέλος της Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος απένειμε το οφφίκιο του Σταυροφόρου Πρωτοπρεσβυτέρου στον Αιδεσιμώτατο Εφημέριο της πανηγυρίζουσας Ενορίας Οικονόμο π. Μηνά Κρητικό, υπογραμμίζοντας την εύορκο και ευσυνείδητη ιερατική διακονία του στην Ενορία Κουτσουρά, αλλά και στην Ενορία Ορεινού που λειτουργικά εξυπηρετεί, την ευλάβεια, τον ζήλο και τον φόβο Θεού που τον διακατέχουν, και του ευχήθηκε εγκάρδια να έχει διαρκώς την ενίσχυση των πρεσβειών της Αγίας Ειρήνης στον ιερατικό του δόλιχο.

Στην Αρχιερατική Θ. Λειτουργία έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ι. Μητροπόλεως, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, συνταξ. Εφημέριος της Ενορίας Λιθινών και Αρχιερατικός Επίτροπος Ε΄ Αρχιερατ. Περιφέρειας, ο Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννης Νεστοράκης, Εφημέριος της Ενορίας Μαύρου Κολύμπου και Αρχιερατικός Επίτροπος της Στ΄ Αρχιερατικής περιφέρειας, ο Αιδεσιμ. Πρωτ. Μηνάς Κρητικός, Εφημέριος της Ενορίας Κουτσουρά, ο Αιδεσιμ. Ιερεύς Αντώνιος Λιανάκης, Εφημέριος της Ενορίας Σταυροχωρίου, και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Αικατερίνα Σπυριδάκη, οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Ιεράπετρας κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Νεκτάριος Παπαδάκης, κ Γεώργιος Γιακουμάκης και Μαρίνα Αχλάτη, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυροχωρίου κ. Γεώργιος Παπαδάκης, ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συν/σμού Αγίου Στεφάνου κ. Εμμανουήλ Μπαγορδάκης και πολλοί ευσεβείς χριστιανοί της περιοχής.