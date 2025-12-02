Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και ιεροπρέπεια, και με τη συμμετοχή αρκετών ευσεβών χριστιανών πανηγύρισε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, το φερώνυμο παρεκκλήσιο του Ιερού Καθεδρικού Ναού Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας.

Κατά την κυριώνυμο ημέρα της εορτής ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην ακολουθία του Όρθρουκαι στη συνέχεια ιερούργησε και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο.

Στην εμπνευσμένη ομιλία του ο Σεβ. κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στη ζωή και το έργο του «πλήρη χαρισμάτων εκ παιδός» σύγχρονου αγίου, τονίζοντας ότι ο Ὀσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης από παιδί αγάπησε ολοκληρωτικά και αφιερώθηκε στον Χριστό, μιμούμενος τον βίο του Οσίου Ιωάννου του Καλυβίτη και ζώντας ασκητικά, παρόλο που διακόνησε ως Εφημέριος του Ι. Ναού Αγίου Γερασίμου της Πολυκλινικής Αθηνών. Επίσης αναφέρθηκε στο πέρασμά του από την Ιεράπετρα και επεσήμανε ότι αναδείχθηκε «της Θεολογίας μύστης και Χριστού φίλος γνήσιος», που ωφέλησε πολλούς δοκιμαζόμενους και πονεμένους συνανθρώπους του, ενισχύοντας, θεραπεύοντας, παρηγορώντας και αναπαύοντάς τους.

Τέλος ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε σε όλους την ευλογία και τις πρεσβείες του μεγάλου διορατικού και θαυματουργού αγίου της Εκκλησίας μας, και στον εορτάζοντα Πανοσιολ. Αρχιμ. Πορφύριο Αγγελάκη να έχει πλούσια τη χάρη και την ενίσχυση του αγίου στον ιερατικό του δόλιχο.

Στην Αρχιερατική Θεία Λειτουργία έλαβαν μέρος εκτός από τον εορτάζοντα Εφημέριο και προϊστάμενο της Ενορίας Αρχιμ. Πορφύριο Αγγελάκη, ο Πανοσιολ. Αρχιμ. Φιλήμων Μπέτσος και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς, ενώ εκκλησιάστηκε πλήθος ευσεβών χριστιανών της περιοχής.

Ακολούθησε κέρασμα στο Αρχονταρίκι του ναού.