Από το ΔΕΔΔΗΕ ΙΕΡΆΠΕΤΡΑΣ ανακοινώνεται ότι για να εκτελεστούν κάποιες απαραίτητες τεχνικές εργασίες θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος το Σάββατο 13/9/2025 στις παρακάτω περιοχές:

Κουτσουνάρι: από Ξενοδοχείο Πουπάκη μέχρι θερμοκήπιο Ασπραδάκη, ώρες: 8:00-12:30

Καβούσι : Πέριξ της Votania Herb Farm ώρες: 13:00-15:00

Αν οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα το ηλεκτρικό ρεύμα θα επανέλθει πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που προαναφέρεται.

Για το λόγο αυτό οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της Δ.Ε.Η θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα.