Από το ΔΕΔΔΗΕ Ιεράπετρας ανακοινώθηκε ότι, για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025:

Περιοχές: Κοπάνες Μύρτους, Αμμουδάρα, Γαβρήλι Μύρτους, Συκιά, Μύρτος, Μουρνιές, Μύθοι, Χριστός, Παρσάς, Πλάτανος Μαλλών, Πλάτανος Σελακάνου, Μαθοκοτσανά, Γρα Κερά Σελακάνου, Γδόχια, Ρίζα.

Ώρα: 08:00 – 14:00

Σε περίπτωση που οι εργασίες ολοκληρωθούν νωρίτερα, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος θα αποκατασταθεί πριν από την προγραμματισμένη ώρα λήξης.