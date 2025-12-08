Διπλή έρευνα την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 για τον Γιώργο Χωραφά και τη Νέση στο Δήμο Ιεράπετρας.

Στην 1η περίπτωση η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στο Πάνω Χωριό, έπειτα από ενημέρωση πολίτη για δύο σκυλιά που πιθανά δηλητηριάστηκαν (το ένα δε επιβίωσε) κοντά στο χωριό. Στην έρευνα δεν εντοπίστηκαν ούτε δολώματα ούτε νεκρά ζώα, αντίθετα κυκλοφορούν αρκετές αδέσποτες γάτες σε όλο το χωριό. Εάν όντως πρόκειται για δηλητηρίαση, το πιθανότερο είναι αυτή να ήταν στοχευμένη.

Την Ομάδα Ανίχνευσης της Κυνηγετική Ομοσπονδία Κρήτης Δωδεκανήσου συνόδευε ο Ομοσπονδιακός Θηροφύλακας κ.ΓιάννηςΜαυρικάκης.

LIFE Against Poison Crete