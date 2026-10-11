Με μια ζεστή, ανθρώπινη, γεμάτη ευαισθησία και μηνύματα ομιλία η Πρόεδρος του ΕΟΤ Αντζελα Βαρελά κέρδισε τις καρδιές των Ελουντιανών, που παρέστησαν στην εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσαν ο Δήμος Αγίου Νικολάου και η Βιβλιοθήκη «Μανόλης Φουντουλάκης», στο Κοινοτικό Κατάστημα Ελούντας, στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Τουρισμού. Την κ. Βαρελά προλόγισε η πρόεδρος της «Βιβλιοθήκης «Μανόλης Φουντουλάκης» Μαρίνα Φουντουλάκη, καλωσορίζοντας και ευχαριστώντας την που αποδέχθηκε την πρόσκληση. Κατά την εκδήλωση τιμήθηκαν οι τρεις εν ζωή παλιότεροι ξενοδόχοι του χωριού .

«Οι τρεις τιμηθέντες είναι η ζωντανή ιστορία του Τουρισμού της περιοχής και κάθε λόγος τους και κάθε κομμάτι της ιστορίας της ζωής τους μέσα στα ξενοδοχεία τους στην Ελούντα, είναι πραγματικά πολύτιμο και πρέπει να το επεξεργαστούμε όλοι και ειδικά η νέα γενιά, η οποία αναγκαστικά, κάποια στιγμή θα αναλάβει τη σκυτάλη.

Η σύγχρονη αντίληψη για τον Τουρισμό έχει αλλάξει. Δεν περιλαμβάνει πλέον το μοντέλο «ήλιος & θάλασσα» των περασμένων δεκαετιών. Τόσο οι διεθνείς οργανισμοί όσο και η ακαδημαϊκή κοινότητα και όλα τα κράτη- τουριστικοί προορισμοί, εστιάζουν στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην ασφάλεια του ταξιδιώτη και των φυσικών και πολιτιστικών πόρων των προορισμών. Ο συνειδητοποιημένος ταξιδιώτης του 21ουαιώνα αναζητά τουριστικούς προορισμούς που προσφέρουν εμπειρίες και αλλάζουν τον τρόπο που αυτός αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και τη ζωή του. Ο Ελληνικός Τουρισμός – και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα ζώντας σε τουριστικό μέρος – παραμένει ψηλά στην προτίμηση των τουριστών, γιατί οι φυσικοί πόροι και ο πολιτισμός της Ελλάδας είναι ασύγκριτα. Ειδικότερα δε η Κρήτη, με την παραδοσιακή της φυσιογνωμία, την παραδοσιακή φιλοξενία που προσφέρει, τις εναλλαγές του τοπίου, το ήπιο κλίμα, την ιστορία, τον πολιτισμό και κυρίως τις ζωντανές παραδόσεις της, αποτελεί έναν εμβληματικό τουριστικό προορισμό, διεκδικεί ένα σημαντικό μερίδιο της διεθνούς τουριστικής αγοράς και μεις είμαστε περήφανοι.

Για να διατηρήσουμε την υψηλή αυτή ζήτηση, βέβαια, θα πρέπει η τοπική κοινωνία να προστατεύει τον τόπο της και να αναδεικνύει συνεχώς νέα σημεία ενδιαφέροντος για τον επισκέπτη. Κυρίως, όμως, η τοπική κοινωνία θα πρέπει να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερο ανέπαφο τον αυθεντικό, παραδοσιακό τρόπο ζωής, την άυλη πολιτιστική κληρονομιά, γιατί αυτό είναι το στοιχείο που κυρίως καθορίζει την ταυτότητα ενός τόπου.

Η σημερινή βράβευση την τριών παλαιότερων, εν ζωή, ξενοδόχων της Ελούντας, τιμά τρεις πρωτεργάτες του Τουρισμού και δίνει αξία στο όραμα που υπηρέτησαν, με τόλμη, με συνέπεια, για μισό αιώνα – δεν είναι αστείο! Τιμά το αποτύπωμα της περιοχής στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Υπογραμμίζει δε την ευθύνη της Κοινότητας της Ελούντας να συνεχίζει να υπηρετεί με συνέπεια και σχεδιασμό ακριβείας την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή αυτό που ξεκίνησε από το όραμα των τριών αυτών ανθρώπων, της αείμνηστης Ελένης Νάκου και του Ηλία Σωτήρχου, να συνεχίσει να βελτιώνεται και να συναντά την ζήτηση των ξένων.

Ακούσαμε τις ιστορίες αυτών των ξενοδόχων, που πρέπει να καταγραφούν ως έναυσμα ώστε οι νεώτερες γενιές του τόπου να αντλήσουν έμπνευση και να υπηρετήσουν το ίδιο όραμα, καινοτομώντας όμως και κάνοντας χρήση σύγχρονων πρακτικών και άλλων εργαλείων. Έτσι θα δώσουν συνέχεια στην προσπάθεια των τριών αυτών πρωτοπόρων του Τουρισμού – της Μαρίας Πουλή που ίδρυσε το ξενοδοχείο «Αριστέα», του Γεωργίου Ζαφειράκη του ιδρυτή του ξενοδοχείου «Καλυψώ» και του Μανώλη Ζερβού ιδρυτή του ξενοδοχείου «Ακτή Ολούς».

Έχουμε ήδη διανύσει το α’ τέταρτο του 21ου αιώνα. Ο Τουρισμός προοδεύει, όμως καλούμεθα εμείς, οι τουριστικοί προορισμοί, να γυρίσουμε, τελικά, πίσω το χρόνο. Οι τάσεις της τουριστικής ζήτησης σε παγκόσμιο επίπεδο συγκλίνουν στην επένδυση των τουριστικών προορισμών στον «υπεύθυνο» Τουρισμό, δηλαδή σε «πράσινες λύσεις», στην κυκλική οικονομία, στη σύνθεση και προσφορά αυθεντικών εμπειριών, στην ασφάλεια του ταξιδιώτη και κυρίως στην προσφορά ζεστής, ανθρώπινης, αυθεντικής φιλοξενίας. Χαρακτηριστικά δηλαδή που στο 1963 ήταν η πραγματικότητα αυτού του τόπου. Τότε που ο Γουόλτ Ντίσνεϊ μαγεύτηκε από το φυσικό κάλλος της Ελούντας και τους φιλόξενους κατοίκους της. Το σημείο εκκίνησης της ανάδειξης της Ελούντας και των περιοχών που την περιβάλλουν συμπίπτει με τα γυρίσματα της παραγωγής « Moon Spinners» ή «Φεγγαρογνέματα» που γύρισε ο Ντίσνεϊ εδώ… (η πρόεδρος του ΕΟΤ κάνει εκτενή αναφορά στο χρονικό της κινηματογραφικής παραγωγής «Moon Spinners» στην Ελούντα).

Στα χρόνια που πέρασαν, η τουριστική προσφορά του τόπου σας ήταν και παραμένει ακαταμάχητη. Ζείτε σύμφωνα με το δικό σας τρόπο, η καθημερινότητά σας αναπτύσσεται δίπλα στη φύση, οι κοινότητες της περιοχής είναι μικρές και αλληλέγγυες και καλλιεργούν εδώ και αιώνες τα αγαθά της γης, ακολουθώντας τις άγραφες συμβουλές των παλαιότερων γενεών. Εχετε τη δυνατότητα να προσφέρετε ποιοτικές τουριστικές υπηρεσίες στον επισκέπτη με σεβασμό στην κλίμακα του τόπου σας, στο περιβάλλον, σεβόμενοι το ρυθμό της καθημερινότητας και τις παραδόσεις σας. Μία ήπια δηλαδή τουριστική ανάπτυξη που θα συμβάλει στην προσφορά θέσεων εργασίας και στην ευημερία της περιοχής, χωρίς να φθαρεί η ταυτότητα του τόπου και η φύση.

Ζείτε σε ένα ευλογημένο τόπο με υψηλής αξίας φυσικούς πόρους, με εκπληκτική ακτογραμμή, όμορφα χωριά, μονοπάτια και σημαντικά ιστορικά τοπόσημα από την αρχαιότητα ως τους σύγχρονους χρόνους, με την απαράμιλλη γαστρονομία, τα τοπικά προϊόντα και είστε ευλογημένοι με τη χαρά της ζωής!

Απέναντι από την Ελούντα βλέπουμε τη μυστηριώδη Σπιναλόγκα. Σπουδαίος τόπος μνήμης. Η ιστορία της Σπιναλόγκας πέρασε τα σύνορα της Ελλάδας και μέσα από το εκπληκτικό βιβλίο της Βικτώριας Χίσλοπ ταξίδεψε σε όλον τον κόσμο. Ένα ακόμη δίδαγμα που προσφέρει ο τόπος σας στον κόσμο. Την προσπάθεια του ανθρώπου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες να επιβιώνει, να αναπτύσσεται, να διατηρεί την ανθρωπιά και την περηφάνια του. Είναι κομμάτι της ιστορίας του τόπου. Το άλλο μικρό νησάκι της Ελούντας επίσης, είναι μνημείο διάσπαρτο με αρχαιολογικούς θησαυρούς παλαιοχριστιανικούς και βυζαντινούς και τον αρχαίο Ολούντα. Οι ενετικές Αλυκές, ακόμη ένα σημαντικό τοπόσημο. Όμως το σημαντικότερο στοιχείο της Ελούντας και του Αγίου Νικολάου Κρήτης, είστε εσείς οι ίδιοι! Οι ιστορίες των οικογενειών σας, η αφοσίωσή σας στον τόπο σας, οι παραδόσεις σας, η καθημερινότητά σας που ξεδιπλώνεται σε αυτή την όμορφη γη.

Θεωρώ ότι σήμερα είχα το προνόμιο να ακούσω τις ιστορίες των πρωτεργατών του Τουρισμού στην περιοχή και έγινα σοφότερη. Θα φυλάξω τα ακούσματα της αποψινής βραδιάς στη μνήμη μου και θα ανατρέχω πάντα σε αυτά, για έμπνευση. Καλώ και τους νεώτερους να πράξουν το ίδιο», κατέληξε η πρόεδρος του ΕΟΤ ευχαριστώντας για την πρόσκληση να παραστεί στις εκδηλώσεις τις αφιερωμένες στον Τουρισμό.

Ο εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης «Μανόλης Φουντουλάκης» Γιώργος Μαυρικάκης προσέφερε στην πρόεδρο του ΕΟΤ ανθοδέσμη. Ο εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελούντας Μανόλης Καψωριτάκης της προσέφερε ένα επεξεργασμένο ακόνι σε ξύλινη θήκη. Η πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών Υφαντριών Ελούντας «Πορφύρα» Μαρίνα Παπαντωνάκη επίσης χαιρέτισε την εκδήλωση τονίζοντας ότι «τους ανθρώπους πρέπει να τους τιμούμε όσο είναι εν ζωή και να τους λέμε «ευχαριστώ» όσο μπορούν να το ακούσουν, να τους δείχνουμε την αγάπη και εκτίμησή μας όσο είναι κοντά μας» και απηύθυνε στους τιμηθέντες τρεις παλαιούς ξενοδόχους ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσα προσέφεραν στην Ελούντα.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ