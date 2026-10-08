Αυτοψία στο έργο ασφαλτόστρωσης της οδού Παπαπέτρου Γαβαλά πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός μαζί με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Πρασίνου Δημήτρη Σπυριδάκη και τους Κοινοτικούς Συμβούλους της 4ης Δημοτικής Κοινότητας Ανθούλα Ζεάκη και Ξενοφώντα Φλώκο το πρωί της Πέμπτης 8/10.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης και αποκατάστασης του οδοστρώματος σε δρόμους του Ηρακλείου, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός πραγματοποίησε αυτοψία και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών ενώ παράλληλα συνομίλησε με κατοίκους της περιοχής.

Ο Αλέξης Καλοκαιρινός είδε από κοντά την πορεία των εργασιών ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με κατοίκους της περιοχής για τα έργα.

Υπενθυμίζεται ότι η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη στην οδό Παπαπέτρου Γαβαλά από τη συμβολή της με την οδό Εθνομαρτύρων μέχρι τη συμβολή της με την οδό Ευμαθίου, καθώς και στην οδό Εμμανουήλ Τσικαλάκη στον Κατσαμπά από τη συμβολή της με την λεωφόρο Στέλιου Καζαντζίδη μέχρι τη συμβολή της με την οδό Καστοριάς. Από την Παρασκευή 9/10, οι εργασίες θα συνεχιστούν και στην οδό Καστοριάς μέχρι τη συμβολή της με την οδό Πλάτωνος. Παράλληλα, εργασίες τσιμεντοστρώσεων γίνονται στην 3η Δημοτική Κοινότητα, στην οδό Ανδρομάχης, με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων.

Υπενθυμίζεται ότι μετά από κάθε ασφαλτόστρωση, ακολουθούν οι εργασίες ανύψωσης των φρεατίων στο ίδιο ύψος με την επιφάνεια της νέας ασφάλτου, καθώς και οι διαγραμμίσεις.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.