Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και ιδιαιτέρως τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για τη δράση συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που προσέφεραν στη δομή. Με την προσφορά τους ενισχύουν ουσιαστικά συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη.
Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στους μαθητές, οι οποίοι με το παράδειγμά τους καλλιεργούν αξίες όπως ο σεβασμός, η προσφορά και η κοινωνική υπευθυνότητα.
Ο Συντονιστής
του Κοινωνικού Παντοπωλείου
Δημήτριος Μιχελάρος