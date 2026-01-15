Το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Ιεράπετρας θα ήθελε να ευχαριστήσει από καρδιάς το 5ο Δημοτικό Σχολείο και το ΕΠΑΛ Ιεράπετρας και ιδιαιτέρως τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων για τη δράση συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης που προσέφεραν στη δομή. Με την προσφορά τους ενισχύουν ουσιαστικά συμπολίτες μας που βρίσκονται σε ανάγκη.