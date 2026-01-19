Νωρίς το απόγευμα της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος μετέβη στα γραφεία του Μορφωτικού Συλλόγου Κεντρίου Ιεράπετρας, στο γήπεδο του χωριού, και ευλόγησε την καθιερωμένη Βασιλόπιτα του δραστήριου και ενεργού Συλλόγου, περιστοιχούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Μητροπόλεως Πανοσιολ. Αρχιμ. Αμβρόσιο Σκαρβέλη, τον συνταξιούχο Εφημέριο της Ενορίας Κεντρίου Αιδεσ. πρωτ. Γεώργιο Κανάρη και τον Διάκονο Θεμιστοκλή Μπεϊνά.

Μετά την ευλόγηση της Βασιλόπιτας ο Σεβ. κ. Κύριλλος ευχήθηκε εγκάρδια στον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Εμμανουήλ Μακράκη, στα Μέλη του Δ.Σ. και σε όλους τους παρευρισκομένους στην τελετή καλή χρονιά, αγάπη, ομόνοια και αλληλεγγύη με πλούσια την ευλογία του Θεού. Επίσης εξήρε την πλούσια δραστηριότητα του Συλλόγου για τη διατήρηση της ισχυρής τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, των ηθών και των εθίμων, και για την ενότητα και σύμπνοια των κατοίκων του Κεντρίου.

Ο Πρόεδρος κ. Μακράκης ευχαρίστησε τον Σεβ. κ. Κύριλλο και όλους τους παρισταμένους για την παρουσία τους και απηύθυνε τις ευχές του για το νέο έτος,

Στη συνέχεια την εκδήλωση χαιρέτισαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη και ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, ο οποίος μετέφερε τις ευχές του Δημάρχου Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλη.

Στην εκδήλωση, που ολοκληρώθηκε με πλούσιο κέρασμα, παρέστησαν η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, Νεκτάριος Παπαδάκης, Εμμανουήλ Τζώρτζης, Γεώργιος Γιακουμάκης, Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης και Μαρίνα Αχλάτη, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Άννα Αϊβαλιώτη, Μιχάλης Σπυριδάκης και Κωνσταντίνος Αστροπεκάκης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου, Μέλη του Συλλόγου και αρκετοί κάτοικοι του Κεντρίου με τις οικογένειές τους.