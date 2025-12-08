Η διασχολική θεατρική ομάδα ‘ΘεατροΚήπιο’ των τριών Γυμνασίων της Ιεράπετρας (1ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο, 3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας) είχε τη χαρά να συμμετάσχει στο Διήμερο Φεστιβάλ Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ηράκλειο, στις 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025, με την παράσταση “Για κάθε Μαρί”.



Το Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε για 2η συνεχόμενη χρονιά από την Περιφέρεια Κρήτης και το Αυτοτελές Γραφείο Ισότητας, υποδέχτηκε μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, εκπροσώπους φορέων και θεσμικούς παράγοντες, σε μια σύμπραξη για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σύνθημα "Ενώνουμε φωνές, αλλάζουμε ιστορίες, κάνουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα πράξη". Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά της διασχολικής θεατρικής ομάδας μας παρακολούθησαν την πρώτη μέρα του Φεστιβάλ τη συναυλία προς τιμήν της Νεφέλης και εντυπωσίασαν με την πρωτοβουλία τους να ανέβουν στη σκηνή και να της αφιερώσουν με τη σειρά τους ένα τραγούδι, ενώ τη δεύτερη μέρα κατάφεραν για μια ακόμη φορά να συγκινήσουν με την παράσταση "Για κάθε Μαρί", αποσπώντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια καθώς και την πρόταση εκ μέρους των διοργανωτών για μελλοντική επανάληψη της παράστασης στο Ηράκλειο.Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές του Φεστιβάλ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την παράσταση "Για κάθε Μαρί" και εκτός της πόλης μας, ενδυναμώνοντας το μήνυμα της διοργάνωσης, δεδομένου ότι η παράστασή μας στηρίζεται στο έργο "Η απολογία της Μαρί Κιουρί" της Ευσταθίας, δίνοντας φωνή σε όλες εκείνες τις γυναίκες που ήρθαν αντιμέτωπες με τις έμφυλες διακρίσεις, την προκατάληψη και την αμφισβήτηση, αλλά αγωνίστηκαν ενάντια σε όλα και με πίστη στον εαυτό τους αν και όχι χωρίς τίμημα, τα κατάφεραν.

Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κυρία Βοζικάκη για τη συνεργασία και την κυρία Μηλάκη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού και Ισότητας της Περιφέρειας Κρήτης. Επίσης, ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Ιεράπετρας και την Αντιπεριφέρεια Λασιθίου γιατί μέσω της κυρίας Αϊβαλιώτη στάθηκαν αρωγοί στην συμμετοχή μας στο φεστιβάλ. Ευχαριστούμε την ΔΔΕ Λασιθίου και τους Διευθυντές των σχολείων μας, κυρίους Ψαρουδάκη Χρυσοβαλάντη (3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας), Χοϊλού Δημήτρη (2ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας) και Τζαράκη Φιλοκτήτη (1ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας) για τη στήριξη. Ευχαριστούμε και την κα Κονταξάκη (Διευθύντρια του 1ου ΓΕΛ Ιεράπετρας), τον κο Ορφανάκη (Διευθυντή του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Ιεράπετρας) και τον κο Γιακουμάκη (Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Ιεράπετρας) για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των μελών της θεατρικής μας ομάδας, που φέτος φοιτούν στην Α’ Λυκείου. Τέλος, ευχαριστούμε πολύ για τη βοήθεια της την συνάδελφο Ρουσάκη Ευδοξία (3ο Πειραματικό Γυμνάσιο Ιεράπετρας) που συνόδευσε μαζί μας τους μαθητές και τις μαθήτριές μας.