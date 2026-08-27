Μετά από 22 χρόνια αδιάκοπης παρουσίας τους, οι ENCARDIA συνεχίζουν να μας εκπλήσσουν κάθε φορά με μια παράσταση διαφορετική από την προηγούμενη. Το φετινό καλοκαίρι, μέσα από το πλούσιο ρεπερτόριό τους, μας υπόσχονται νέα ηχοχρώματα, όχι μόνο από τον παραδοσιακό Ιταλικό Νότο, αλλά και από την αστείρευτη ελληνική παράδοση ή ακόμα από την καινούργια, δημιουργική ματιά τους σε Έλληνες ποιητές.

Η «Νοσταλγία» σε κάθε περίπτωση θα οδηγήσει στην «έκρηξη» και τη γιορτή, και το απρόβλεπτο μουσικοχορευτικό σύμπαν των encardia θα αγκαλιάσει και πάλι το κοινό τους, στη μοναδική αυτή συναυλία που θα μεταβληθεί σε «Συνάντηση». Συνάντηση όπου το κοινό όχι απλά θα παρακολουθεί, αλλά θα συμμετέχει και στο χορό μαζί με τους χορευτές της ομάδας…