Ο Δήμος Αγίου Νικολάου ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω του ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου 5 – Κατάσταση Συναγερμού) που προβλέπεται για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2026, τίθεται σε ισχύ το μέτρο της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές και προστατευόμενες περιοχές.

Η απαγόρευση εφαρμόζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 129-131 του Ν. 4962/2022 (ΦΕΚ 82 Α/20-04-2022), το υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1640/30-04-2026 έγγραφο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας – Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΞΕ 153537/05-05-2026 Απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λασιθίου.

Το μέτρο ισχύει κατά την αντιπυρική περίοδο 2026 τις ημέρες κατά τις οποίες ο Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς κατατάσσει τις συγκεκριμένες περιοχές σε Κατηγορία 3 (Υψηλή), Κατηγορία 4 (Πολύ Υψηλή) ή Κατηγορία 5 (Κατάσταση Συναγερμού) και για ολόκληρο το 24ωρο.

Στον Δήμο Αγίου Νικολάου η απαγόρευση αφορά τις περιοχές:

Αζιλακόδασος Βαθύ Καλό Χωριό – Μεσελέροι Κυπαρισσόδασος Κριτσάς Δάσος Κρούστα

Της παραπάνω προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης εξαιρούνται:

– Τα οχήματα και το προσωπικό των κρατικών υπηρεσιών που εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας ή ασχολούνται με τη συντήρηση, τον καθαρισμό ή λοιπές εργασίες των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών

– Τα οχήματα και το προσωπικό των υπηρεσιών Ο.Τ.Α. (Α’ & Β’ Βαθμού) που ασχολούνται με τη συντήρηση, τον καθαρισμό, λοιπές εργασίες ή την αντιμετώπιση συμβάντων στις παραπάνω αναφερόμενες περιοχές

– Τα πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνηση τους από και προς την κατοικία τους ή την εργασία τους

– Τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, εκτελούν χρέη επιτήρησης ή δασοπυρόσβεσης δασικών οικοσυστημάτων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούνται οι πολίτες για την εφαρμογή του ως άνω μέτρου της προληπτικής απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής ή/και κυκλοφορίας τους από τις περιοχές αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου 2026 και ειδικότερα αύριο Παρασκευή 28-08-2026 και το Σάββατο 29-08-2026 όπου η πρόβλεψη του κίνδυνου εκτιμάται κατάσταση συναγερμού (κατηγορία 5).

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας

Στερεός Ατσαλάκης

Δασικές πυρκαγιές

(Γενικές Οδηγίες Προστασίας)

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν βρίσκεστε στην ύπαιθρο

– Μην καίτε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες.

– Μην ανάβετε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα το καλοκαίρι.

– Αποφύγετε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ. ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί σπινθήρες).

– Μην πετάτε αναμμένα τσιγάρα.

– Μην αφήνετε τα σκουπίδια στο δάσος. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

– Σεβαστείτε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου.

Αν το σπίτι σας βρίσκεται μέσα ή κοντά σε δάσος

– Δημιουργήστε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και τα κλαδιά.

– Κλαδέψτε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία και την κατάστασή τους.

– Απομακρύνετε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους.

– Μην αφήνετε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη και τα μπαλκόνια του σπιτιού. Κλαδέψτε τα αφήνοντας απόσταση τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι.

– Αραιώστε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα κλαδιά του άλλου. Για ακόμη μεγαλύτερη προστασία απομακρύνουμε τη δενδρώδη και θαμνώδη βλάστηση γύρω από το κτίσμα σε απόσταση τουλάχιστον 10 μέτρων εφόσον οι εργασίες καθαρισμού της φυσικής βλάστησης που επιβάλλονται για την προστασία των κτιρίων δεν προσκρούουν σε καμία περίπτωση στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

– Μην τοποθετείτε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού.

– Μην τοποθετείτε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις μπαλκονόπορτες.

– Φροντίστε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες.

– Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι.

– Τοποθετείτε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

– Μην κατασκευάζετε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι.

– Προμηθευτείτε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζετε για τη συντήρησή τους.

– Εξοπλιστείτε με σωλήνα ποτίσματος με μήκος ανάλογο της περιοχής που θέλετε να προστατεύσετε.

– Εξοπλιστείτε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού.

Μόλις αντιληφθείτε μια πυρκαγιά

Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και δώστε σαφείς πληροφορίες για:

– την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε,

– την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς.

– το είδος της βλάστησης που καίγεται.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ

Αν η πυρκαγιά πλησιάζει στο σπίτι σας

– Διατηρήστε την ψυχραιμία σας.

– Μεταφέρετε όλα τα εύφλεκτα υλικά από τον περίγυρο του κτιρίου σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους.

– Κλείστε όλες τις διόδους (καμινάδες, παράθυρα, πόρτες κλπ.) έτσι ώστε να μην διεισδύσουν οι καύτρες στο εσωτερικό του σπιτιού.

– Κλείστε τις παροχές φυσικού αερίου και υγρών καυσίμων μέσα και έξω από το σπίτι.

– Μαζέψτε τις τέντες στα μπαλκόνια και στα παράθυρα.

– Διευκολύνετε την πρόσβαση πυροσβεστικών οχημάτων ανοίγοντας την πόρτα του κήπου.

– Τοποθετήστε σκάλα στην εξωτερική πλευρά του σπιτιού, αντίθετα από την κατεύθυνση της πυρκαγιάς ώστε να υπάρχει η δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη στέγη.

– Συνδέστε τους σωλήνες ποτίσματος και απλώστε τους ώστε να καλύπτεται η περίμετρος του σπιτιού.

– Αν η ορατότητα είναι μειωμένη, ανάψτε τα εσωτερικά και τα εξωτερικά φώτα του για να γίνεται ορατό μέσα από τους καπνούς.

Μόλις περάσει η πυρκαγιά

– Βγείτε από το σπίτι και σβήστε αμέσως τις μικροεστίες που απομένουν.

– Ελέγξτε για τουλάχιστον 48 ώρες, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, την περίμετρο και τους εξωτερικούς χώρους του σπιτιού για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Αν η πυρκαγιά έχει φτάσει στο σπίτι σας

– Μην εγκαταλείπετε το κτίριο εκτός αν η διαφυγή σας είναι πλήρως εξασφαλισμένη.

– Μην μπαίνετε μέσα σε αυτοκίνητο. Η πιθανότητα επιβίωσης σε ένα σπίτι κατασκευασμένο από άφλεκτα υλικά είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη σε ένα αυτοκίνητο που βρίσκεται σε καπνούς και φλόγες.

Αν παραμείνετε στο σπίτι:

– Κλείστε καλά τις πόρτες και τα παράθυρα.

– Φράξτε τις χαραμάδες με βρεγμένα πανιά για να μην μπει μέσα ο καπνός.

– Απομακρύνετε τις κουρτίνες από τα παράθυρα.

– Μεταφέρετε στο εσωτερικό των δωματίων τα έπιπλα που βρίσκονται κοντά στα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες.

– Κλείστε τις ενδιάμεσες πόρτες για να επιβραδύνετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

– Γεμίστε την μπανιέρα, τους νιπτήρες και τους κουβάδες με εφεδρικό νερό.

– Συγκεντρωθείτε όλοι μαζί σε ένα δωμάτιο.

– Φροντίστε να υπάρχει φακός και εφεδρικές μπαταρίες μαζί σας σε περίπτωση διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος.

Αν το σπίτι σας είναι ξύλινο αναζητήστε καταφύγιο σε κτιστό σπίτι.

Αν διαταχθεί οργανωμένη απομάκρυνση από την περιοχή ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των Αρχών και τις διαδρομές που θα σας δοθούν.

Αναλυτικές οδηγίες αναγράφονται και στην Πυροσβεστική Διάταξη για τις δασικές πυρκαγιές 9/2024.

Πηγή: https://civilprotection.gov.gr/odigies-prostasias/dasikes-pyrkagies

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Δήμος Αγίου Νικολάου