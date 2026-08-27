Την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στο πάρκο Μίνως, θα πραγματοποιηθεί μια ξεχωριστή συναυλία αφιέρωμα στον ποιητή Μάνο Ελευθερίου.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ