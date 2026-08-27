Με λαμπρότητα, ιεροπρέπεια και πολυπληθή συμμετοχή των ευσεβών χριστιανών της περιοχής τελέσθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 26 Αυγούστου 2026 ο Μέγας πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς και Θαυματουργού στον φερώνυμο πανηγυρίζοντα ιερό ναό της Ενορίας Παπαγιαννάδων Σητείας, κοντά στον ενετικό οικισμό Ετιά.

Στην ακολουθία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος κήρυξε επίκαιρα τον θείο λόγο, ευλόγησε τους άρτους καθώς και τις πολλές φανουρόπιτες που προσκόμισαν οι πολυάριθμοι πιστοί της ευρύτερης περιοχής.

Στην εμπνευσμένη ομιλία του ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος αναφέρθηκε στη θαυμαστή εύρεση της εικόνας του νεοφανούς αγίου κατά τον 14ο αιώνα μ.Χ. στη Ρόδο, στην οποία ο Άγιος Φανούριος παριστανόταν ως νεαρός στρατιώτης, κρατώντας στο δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στον όποιο υπήρχε λαμπάδα αναμμένη, και γύρω από την εικόνα τα 12 μαρτύρια του, καθώς και στη διάδοση της τιμής του Αγίου στην Κρήτη. Επίσης ο Σεβασμιώτατος σημείωσε την παράδοση των πιστών να παρασκευάζουν και να προσφέρουν, προς ευχαριστία, δοξολογία και τιμή του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου αλλά και κάθε φορά που ο άγιος τους φανερώνει αυτό που αναζητούν, και ευχήθηκε εγκάρδια σε όλους να έχουν τη βοήθεια και τις πρεσβείες του αγίου, και να τους φανερώνει ό,τι ψάχνουν στη ζωή τους.

Στην ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο συνταξ. Εφημέριος της Ενορίας Λιθινών και Αρχιερατικός Επίτροπος της Στ´ Αρχιερατικής Περιφέρειας πρωτ. Αντώνιος Τσαγκαράκης, ο Εφημέριος της Ενορίας Παναγίας Ελεούσας Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος της Β´ Αρχιερατικής Περιφέρειας πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, ο Εφημέριος της Ενορίας Χανδρά Οικονόμος Γεώργιος Μονιός και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.

Εκκλησιάσθηκε πλήθος ευσεβών χριστιανών της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Σητείας κ. Γιώργος Ζερβάκης, ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής κ. Μιχαήλ Καρχιμάκης, η Αντιδήμαρχος κ. Μαριάννα Ξενικάκη, η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Παπαγιαννάδων κ. Κατερίνα Καλούδη κ.α.