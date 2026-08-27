Το καλοκαίρι τα σχολεία μπορεί να μην λειτουργούν, αλλά οι εργασίες για την προετοιμασία τους ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς δεν σταματούν στον Δήμο Αγίου Νικολάου. Αυτές τις ημέρες, σε πλήθος σχολικών μονάδων, προχωρούν εντατικά οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, μαθητές και εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν σε χώρους πιο ασφαλείς, λειτουργικούς και όμορφους.

Οι εργασίες υλοποιούνται συνδυαστικά, τόσο μέσα από εργολαβία του Δήμου όσο και μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο πόρο και δυνατότητα για τη ριζική βελτίωση των σχολικών υποδομών. Ενδεικτικό παράδειγμα των παρεμβάσεων αποτελεί το 2ο Γενικό Λύκειο Αγίου Νικολάου, όπου ανακαινίζονται πλήρως δύο αίθουσες που παρέμεναν μη λειτουργικές για χρόνια, προκειμένου να αποδοθούν ξανά έτοιμες προς χρήση στη σχολική κοινότητα.

Πρόκειται για μικρές και μεγαλύτερες παρεμβάσεις, επισκευές και ανανεώσεις που κάνουν ουσιαστική διαφορά στην καθημερινότητα και την ασφάλεια των παιδιών.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου, Μανώλης Μενεγάκης υπογράμμισε με αφορμή τη συντήρηση των σχολικών μονάδων: «Η επένδυση στα σχολεία μας είναι επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας. Εκμεταλλευόμαστε τους καλοκαιρινούς μήνες στο έπακρο ώστε οι μαθητές και οι δάσκαλοί μας να βρουν με το πρώτο κουδούνι ένα περιβάλλον ανανεωμένο, ασφαλές και λειτουργικό. Θέλω να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου μας, καθώς και στην Αντιδήμαρχο Παιδείας, κ. Μαρία Γάλλου, για τη συνεχή μέριμνα, τον άψογο συντονισμό και τη φροντίδα τους, ώστε όλες οι εργασίες να τρέξουν εντός χρονοδιαγραμμάτων και οι σχολικές μας μονάδες να είναι απολύτως έτοιμες τον Σεπτέμβριο».