Με εξέχουσα λαμπρότητα, εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια και πληθωρική συμμετοχή του ιερού κλήρου και των πιστών της ευρύτερης περιοχής πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου 2026 στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό της Αγίας Φωτεινής Ιεράπετρας η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του αδιάφθορου ποδιού της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Ισαποστόλου Φωτεινής της Σαμαρείτιδος, που κόμισε στην Ιεράπετρα από την Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή των Ιβήρων του Αγίου Όρους ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος της Μονής Αρχιμ. Ναθαναήλ.

Η επίσημη υποδοχή του αγίου Λειψάνου έγινε με συναισθήματα πνευματικής χαράς, βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης στην οδό Φιλοθέου Α΄, στα προπύλαια του πανηγυρίζοντος ναού, όπου ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος παρέλαβε τη λειψανοθήκη με το άφθαρτο πόδι της αγίας από τον Καθηγούμενο της Ι. Μονής Ιβήρων. Στην υποδοχή συμμετείχαν σύσσωμος ο ιερός κλήρος και ο ευσεβής λαός που κατέκλυσε τον αύλειο χώρο του ναού, με επικεφαλής τον Δήμαρχο Ιεράπετρας κ. Εμμαν. Φραγκούλη, ενώ τιμές απέδωσαν η Φιλαρμονική του Δήμου Ιεράπετρας καθώς και νέοι και νέες με παραδοσιακές ενδυμασίες από τις Σχολές Κρητικών Χορών της πόλης.

Σχηματίσθηκε λιτανευτική πομπή, κατα την οποία ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος μετέφερε το ιερό λείψανο εντός του Ιερού Καθεδρικού Ναού της Αγίας Φωτεινής, όπου στη συνέχεια τελέσθηκε ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στη συνέχεια η Ιερά Αγρυπνία κατά την αγιορειτική τάξη. Ειδικότερα, μετά την Ακολουθία του Μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού και της Λιτής, στην οποία χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προαναφερόμενους άρτους, ακολούθησε η Ακολουθία του Όρθρου και η Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου κ. Kυρίλλου.

Μετά την Απόλυση ο Σεβασμιώτατος κ. Κύριλλος ευχαρίστησε εκ βάθους καρδίας τον Πανοσιολ. Καθηγούμενο της Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. Ναθαναήλ για την ευγενική καλοσύνη και την αγάπη του να ανταποκριθεί στο αίτημα της Τοπικής μας Εκκλησίας για να εξέλθει ο πολύτιμος θησαυρός, το τιμαλφές ιερό λείψανο της Αγίας Φωτεινής, από την Αθωνική πολιτεία, όπου επί πολλούς αιώνες φυλάσσεται, και να το κομίσει για τρίτη φορά στην Ιεράπετρα, μετά το 1998 και το 2006, για την πανήγυρη του μεγαλοπρεπούς και περικαλλούς και εσχάτως εκ βάθρων ανακαινισθέντος Ι. Καθεδρικού Ναού της Αγίας Φωτεινής. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σωζόμενο τεμάχιο αγίου λειψάνου, το δεξί πόδι της Αγίας, το οποίο διατηρείται άφθαρτο από τον πρώτο μ.Χ αιώνα που μαρτύρησε η αγία.

Αφού τον καλωσόρισε μαζί με τη συνοδεία του, τον Μοναχό Ευγένιο, αδελφό της Ι. Μονής Ιβήρων, ο Σεβ. κ. Κύριλλος ανέφερε ότι γνωρίζονται από τα νεανικά τους χρόνια λόγω του στενού συνδέσμου του αοιδίμου Προκατόχου του Μητροπολίτου Ευγενίου με τον μακαριστό Προηγούμενο της Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. Βασίλειο Γοντικάκη, υπογράμμισε ότι αμφότεροι θα συναγάλλονται και θα συνεφραίνονται σήμερα μαζί τους από το Ουράνιο Θυσιαστήριο, και ανακοίνωσε ότι κατά την Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία της κυριώνυμης ημέρας της πανηγύρεως θα προεξάρχει ο Σεβ. Μητροπολίτης Κρήτης κ. Ευγένιος.

Κατά την υποδοχή του ιερού λειψάνου και στον Αρχιερατικό Εσπερινό, που τέλεσε ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. Ναθαναήλ, έλαβε μέρος πλειάδα Κληρικών της Ι. Μητροπόλεως και παρέστησαν συμπροσευχόμενοι ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης που εκτέλεσε χρέη τελετάρχη, ο Ηγούμενος της Ι. Μονής Καψά Παν/τος Αρχιμ. Μεθόδιος Περράκης, και Μοναχές Ι. Μονών και Ησυχαστηρίων της Ανατολ. Κρήτης, ενώ στην Αρχιερατική Θ. Λειτουργία έλαβαν μέρος, εκτός από τον Πανοσιολ. Ηγούμενο της Ι. Μονής Ιβήρων Αρχιμ. Ναθαναήλ, ο Πανοσιολ. Εφημέριος και προϊστάμενος του πανηγυρίζοντος ναού Αρχιμ. Πορφύριος Αγγελάκης, ο Αιδεσ. Εφημέριος της Ενορίας Νέας Ανατολής Οικονόμος π. Εμμανουήλ Προϊστάκης και ο Ιερολ. Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς. Παρέστησαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Νεκτάριος Παπαδάκης και κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Χρύσα Χατζημαρκάκη και κ. Κων. Αστροπεκάκης, ο Διοικητής του Τμήματος Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλήματος (Τ.Δ.Ε.Ε.) Ιεράπετρας κ. Νεκτ. Φρονιμάκης και πλήθος ευσεβών χριστιανών της ευρύτερης περιοχής, η προσέλευση των οποίων υπήρξε αθρόα καθ’ όλη την διάρκεια της Ιεράς Αγρυπνίας.