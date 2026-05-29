Μήνυμα Δημάρχου Ιεράπετρας Εμμανουήλ Φραγκούλη για την επέτειο της Αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως:

Η επέτειος για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί μία από τις πλέον καθοριστικές και συμβολικές στιγμές της ιστορικής πορείας του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Στις 29 Μαΐου 1453, η Βασιλεύουσα, το λαμπρό κέντρο μιας αυτοκρατορίας αιώνων, περιήλθε στην κυριαρχία του Μωάμεθ Β΄ του Πορθητή, σηματοδοτώντας το τέλος της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και την απαρχή μιας νέας εποχής.

Η Άλωση υπήρξε το αποκορύφωμα μιας μακράς και σκληρής πολιορκίας. Οι υπερασπιστές της Πόλης, υπό την ηγεσία του τελευταίου αυτοκράτορα, Κωνσταντίνου ΙΑ΄ Παλαιολόγου, επέδειξαν απαράμιλλο θάρρος και αυταπάρνηση, υπερασπιζόμενοι μέχρι τέλους τα ιδανικά της πίστης και της πατρίδας. Η θυσία τους αποτελεί διαχρονικό σύμβολο ηρωισμού.

Η πτώση της Κωνσταντινούπολης δεν σήμανε την απώλεια της ταυτότητάς μας. Αντιθέτως, η Ορθοδοξία και η πνευματική μας παράδοση κατόρθωσαν να διατηρήσουν ζωντανές τις αξίες και την πολιτιστική μας κληρονομιά, λειτουργώντας ως φάρος συνοχής και ελπίδας μέσα στους αιώνες που ακολούθησαν.

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, καλούμαστε να αντλήσουμε διδάγματα από την ιστορία μας, να διαφυλάξουμε την ενότητα και να πορευθούμε με πίστη, συνέπεια και σεβασμό στις διαχρονικές αξίες που μας καθορίζουν.

Η Κωνσταντινούπολη, αποτελεί διαχρονικό σύμβολο πίστης, πολιτισμού και συνέχειας του Ελληνισμού. Η μνήμη της παραμένει άσβεστη και ζωντανή, φωτίζοντας την ιστορική μας συνείδηση και καθοδηγώντας τα βήματά μας στο μέλλον.