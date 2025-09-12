Ο Δήμος Ιεράπετρας επιθυμεί να μισθώσει υπαίθριο ελεύθερο χώρου στάθμευσης ΙΧ αυτοκινήτων (ΠΔ 455/76, Κεφ. Ζ’, Υπαίθριοι σταθμοί αυτοκινήτων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4710/2020), για την ελάφρυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο της Ιεράπετρας, κατόπιν διεξαγωγής φανερής, προφορικής και μειοδοτικής δημοπρασίας.

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο της Ιεράπετρας, όσο το δυνατό πλησιέστερα στο Δημαρχείο, να έχει εύκολη οδική επικοινωνία με το δημόσιο δρόμο και η θέση και μορφή του να το καθιστά κατάλληλο για χώρο στάθμευσης οχημάτων. Η έκταση του θα πρέπει να είναι περίπου 500 τ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις 01/10/2025, καταθέτοντας την αίτηση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου (Δημοκρατίας 31, Ιεράπετρα), κατά τις ώρες 08.00 έως και 14.00, υπόψη Οικονομικής Υπηρεσίας.

Πληροφορίες για τους όρους της διακήρυξης δίνονται στο τηλέφωνο 2842340423, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Η παρούσα θα αναρτηθεί στην προθήκη του Δήμου στην Ιεράπετρα και θα δημοσιευτεί στην εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

Εμμανουήλ Φραγκούλης