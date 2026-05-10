Με τη δέουσα λαμπρότητα και ιεροπρέπεια τελέσθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 ο Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίας Μεγαλομάρτυρος Φωτεινής της Σαμαρείτιδος Ιεράπετρας.

Κατόπιν προσκλήσεως του Σεβ. Μητροπολίτου Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κυρίλλου, στην ακολουθία παρέστη και χοροστάτησε ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος, ο οποίος ευλόγησε τους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον θείο λόγο.

Πριν το τέλος της ακολουθίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος καλωσόρισε «στην ερατεινή Ιεράπετρα, τη νοτιότερη πόλη της Ευρώπης», τον Σεβ. Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτο, σημειώνοντας ότι αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ευλογία η παρουσία του μαζί με το ιερό λείψανο της Αγίας Φωτεινής, λαμπρύνοντας ακόμη περισσότερο την πανήγυρη του Ι. Καθεδρικού Ναού της Ιεράπετρας.

Επεσήμανε ακόμα ότι ο νέος Μητροπολίτης είναι γνωστός σε όλους και άξιο τέκνο του Λασιθίου, καταγόμενος από τη Νεάπολη και πνευματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτου Πέτρας και Χερρονήσου κυρού Νεκταρίου αλλά και πιστός και αφοσιωμένος συνεργάτης και Πρωτοσύγκελλος του Σεβ. Μητροπολίτου Πέτρας Πέτρας και Χερρονήσου κ. Γερασίμου. Εξελέγη ομοφώνως από την Ι. Επαρχιακή Σύνοδο της Εκκλησίας Κρήτης Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου εις διαδοχήν του πολύκλαυστου αοιδίμου Μητροπολίτου κυρού Δαμασκηνού, ο οποίος κάθε χρόνο ερχόταν στην πανήγυρη του ναού λόγω του πνευματικού συνδέσμου του με τον μακαριστό Προκάτοχο και Γέροντά του Μητροπολίτη κυρό Ευγένιο, αλλά και μετά την εκδημία του δεύτερου.

Όπως τόνισε, λόγω αυτής της παράδοσης των προκατόχων τους, αλλά και της ευλογητής παρουσίας του ιερού λειψάνου της Αγίας Φωτεινής που φυλάσσεται στην Ι. Μονή Ιβήρων, με την οποία και αυτός συνδέεται, του απευθύνθηκε η πρόσκληση να παραστεί και να προεξάρχει στον Εσπερινό της πανηγύρεως, ευρισκόμενος ανάμεσα σε οικεία πρόσωπα που μαζί με όλους τους Λασιθιώτες χάρηκαν για την εκλογή του στη δεύτερη μεγαλύτερη Εκκλησιαστική Επαρχία της Κρήτης, την ιστορική Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου. Τέλος ευχήθηκε στον Σεβ. κ. Τίτο ευδόκιμη και μακρά Αρχιερατεία, σημειώνοντας τις υψηλές προσδοκίες προς το πρόσωπό του λόγω της λιπαράς θεολογικής παιδείας και του εκκλησιαστικού φρονήματός του, και τον κάλεσε να απευθύνει λόγο εποικοδομητικό προς το εκκλησίασμα.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Κυδωνίας και Αποκορώνου κ. Τίτος ευχαρίστησε με θερμούς λόγους τον Σεβ. Μητροπολίτη κ. Κύριλλο, που του «παρέθεσε τον θρόνο της καρδιάς του για να χοροστατήσει στην ακολουθία» και κατέθεσε την ευγνωμοσύνη του για τη στήριξη που του παρείχε από την πρώτη στιγμή της εις Επίσκοπον εκλογής του. Επίσης εξέφρασε τη συγκίνησή του για τη σύνδεση μεταξύ των δύο Ι. Μητροπόλεων, αλλά και για την παρουσία του Καθηγουμένου της Ι. Μ. Ιβήρων Γέροντος Ναθαναήλ, που κόμισε το ιερό λείψανο της Αγίας Φωτεινής, το οποίο αποτελεί ευλογία όχι μόνο για την Ιεράπετρα, αλλά και όλη τη Μεγαλόνησό μας.

Στη συνέχεια ο Σεβ. κ. Τίτος με μεστό λόγο και γλαφυρότητα αναφέρθηκε στα υψηλά θεολογικά μηνύματα της συνάντησης του Κυρίου μας Ι. Χριστού με τη Σαμαρείτιδα γυναίκα και μετέπειτα Αγία Φωτεινή, στο φρέαρ του Ιακώβ, υπογραμμίζοντας, ότι ο Χριστός έρχεται να συναντήσει τον καθένα από μας, χωρίς διακρίσεις, για να μας δώσει το «ύδωρ το ζων», που είναι η Χάρη του Αγίου Πνεύματος, σύμφωνα με τους Πατέρες της Εκκλησίας μας. Τέλος ευχήθηκε εγκάρδια η Αγία Μεγαλομάρτυς και Ισαπόστολος Φωτεινή, της οποίας το ιερό λείψανο αποτελεί μεγάλη ευλογία και πηγή ιαμάτων, να ευλογεί με τις πρεσβείες της τη ζωή και τα έργα όλων.

Στην Ακολουθία του Αρχιερατικού Εσπερινού έλαβαν μέρος ο Πανοσιολ. Καθηγούμενος της Ι. Μονής Ιβήρων του Αγίου Όρους Μονής Αρχιμ. Ναθαναήλ, ο Πανοσιολ. Ηγούμενος της Ι. Μονής Φανερωμένης Ιεράπετρας Αρχιμ. Παΐσιος Δερμιτζάκης και πλειάδα κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, ενώ ο Πανοσιολ. Πρωτοσύγκελλος Αρχιμ. Αμβρόσιος Σκαρβέλης εκτέλεσε χρέη τελετάρχη.

Εκκλησιάσθηκαν ο Δήμαρχος Ιεράπετρας κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης, η Βουλευτής Λασιθίου κ. Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Νικόλαος Τζουμάκας, οι Αντιδήμαρχοι κ. Γεώργιος Κουγιουμουτζάκης, κ. Γεώργιος Γιακουμάκης, κ. Εμμανουήλ Τζώρτζης, κ. Νεκτάριος Παπαδάκης και κ. Μιχαήλ Μπαχλιτζανάκης, ο πρώην Δήμαρχος και επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης στον Δήμο Ιεράπετρας κ. Θεοδόσιος Καλαντζάκης, ο πρώην Δήμαρχος κ. Νικόλαος Χριστοφακάκης, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Εμμ. Ζερβάκης, κ. Νικ. Παπαδάκης, κ. Νικ. Κλώνος, Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων και πλήθος πιστών.

Μετά το πέρας της ακολουθίας ακολούθησε κέρασμα για όλο το εκκλησίασμα στο Αρχονταρίκι και στον αύλειο χώρο του πανηγυρίζοντος ναού.