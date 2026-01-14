Το μεσημέρι της Tρίτης 13 Ιανουαρίου 2026 ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος ευλόγησε και έκοψε τη Βασιλόπιτα του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάσεως του Κυρίου και Άξιον Εστί Ιεράπετρας.

Μετά την ευλογία της Βασιλόπιτας, στο Αρχονταρίκι του μοναστηριού, ο Σεβ. Μητροπολίτης κ. Κύριλλος ευχήθηκε εγκάρδια στην Ηγουμένη Χριστονύμφη Μοναχή και στις Αδελφές της Μονής το νέο έτος να είναι ευλογημένο, ειρηνικό, με υγεία και πνευματική καρποφορία. Ακολούθησε η διανομή της Βασιλόπιτας και μοναστηριακό κέρασμα, και ο Σεβασμιώτατος συνομίλησε επί μακρόν και σε ιδιαίτερα εγκάρδια ατμόσφαιρα με την Οσιωτάτη Καθηγουμένη και τα μέλη της Αδελφότητας του Ι. Ησυχαστηρίου.

Στην ακολουθία έλαβαν μέρος ο Πανοσιώτατος Αρχιμ. Μεθόδιος Περράκης, Ηγούμενος της Ι. Μονής Καψά Σητείας και Πνευματικός των Μοναζουσών του Ι. Ησυχαστηρίου, ο Αιδεσιμ. πρωτ. Σάββας Λιναρδάκης, Εφημέριος και προϊστάμενος της Ενορίας Ελεούσας Ιεράπετρας και Αρχιερατικός Επίτροπος Β´ Περιφέρειας, ο Αιδεσιμολ. πρωτ. Εμμανουήλ Μολυμπάκης, συνταξ. Εφημέριος και εφημερεύων του Ιερού Ησυχαστηρίου, και ο Διάκονος Θεμιστοκλής Μπεϊνάς.