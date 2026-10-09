Με ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνεια, η σχολική κοινότητα του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Ιεράπετρας ανακοινώνει τη σπουδαία επιτυχία του μαθητή μας της Β’ λυκείου πλέον, Μάνου Δραγασάκη, ο οποίος διακρίθηκε εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Μάνος, αφού κατέλαβε την 1η θέση στη 2η φάση («Πανδώρα») του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Τεχνητής Νοημοσύνης (που διοργανώνεται από το ερευνητικό κέντρο «Αθηνά» μέσω του τμήματος «Αρχιμήδης»), επιλέχθηκε ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Στη συνέχεια, συμμετείχε με την ελληνική αποστολή στις δύο κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις του 2026:

European Olympiad in Artificial Intelligence (EUROAI) στο Κλουζ-Ναπόκα της Ρουμανίας (14–19 Ιουλίου 2026), όπου η ελληνική ομάδα κατέκτησε συνολικά δύο χάλκινα μετάλλια.

International Olympiad in Artificial Intelligence (IOAI) στην Αστάνα του Καζακστάν (2–8 Αυγούστου 2026), μια παγκόσμια διοργάνωση με τη συμμετοχή 466 διαγωνιζομένων από 108 χώρες.

Στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα (IOAI 2026), ο Μάνος πέτυχε μια εξαιρετική διάκριση, κατακτώντας χάλκινο μετάλλιο στην ατομική κατάταξη, συμβάλλοντας παράλληλα στη συνολική συγκομιδή της Εθνικής Ελλάδος (2 ασημένια και 2 χάλκινα μετάλλια).

Οι δοκιμασίες περιλάμβαναν απαιτητικά προβλήματα εφαρμογής προηγμένων τεχνικών Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως Μηχανική Μάθηση (Machine Learning), Υπολογιστική Όραση (Computer Vision) και Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP).

Συγχαίρουμε θερμά τον Μάνο για την αφοσίωση, το ταλέντο και την κορυφαία αυτή επιτυχία, καθώς και την οικογένειά του, και του ευχόμαστε κάθε πρόοδο και μελλοντική διάκριση!

Η Διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου Πειραματικού ΓΕΛ Ιεράπετρας