Πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκπροσώπων του Συλλόγου Ανάδειξης Αρχαιοτήτων με τον Αντιπεριφερειάρχη Γιάννη Ανδρουλάκη, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, με αντικείμενο την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ροβυθάκης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Θεόδωρος Μανουσάκης και ο Υπεύθυνος Εκδόσεων του Συλλόγου Γιάννης Μαρκάκης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη του Συλλόγου παρουσίασαν αναλυτικά τις προτάσεις τους για την ενίσχυση της προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, δίνοντας έμφαση σε δράσεις όπως η βελτίωση της πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους, η δημιουργία ενημερωτικού υλικού και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ των τοπικών φορέων και της Περιφέρειας, με στόχο την υλοποίηση έργων που θα συμβάλουν τόσο στην προστασία των μνημείων όσο και στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής.

Ο Αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε το ενδιαφέρον και τη στήριξή του στις πρωτοβουλίες του Συλλόγου, επισημαίνοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικού πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης. Παράλληλα, δεσμεύτηκε να εξετάσει τις προτάσεις που κατατέθηκαν και να συμβάλει ενεργά στην προώθηση συνεργειών με αρμόδιους φορείς.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, με κοινή δέσμευση για συνέχιση του διαλόγου και υλοποίηση δράσεων που θα αναδείξουν τον αρχαιολογικό πλούτο της περιοχής.