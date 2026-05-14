Τις επιπτώσεις των αυξημένων μεταναστευτικών ροών στην τοπική κοινωνία της Ιεράπετρας ανέδειξε ο Δήμαρχος κ. Εμμανουήλ Φραγκούλης στο πλαίσιο της συνάντησής του με τον κ. Σπύρο Σταθούλη, Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, κατόπιν συνεργασίας με τον Α’ Αντιπρόεδρο της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου κ. Ιωάννη Πλακιωτάκη. Στη συνάντηση παρευρέθηκε η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Μαρία Φραντζεσκάκη.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Γενικό Γραμματέα για τις δυσκολίες διαχείρισης του θέματος επισημαίνοντας ότι ο Δήμος Ιεράπετρας δε διαθέτει δημόσιους ή δημοτικούς χώρους για τη φιλοξενία των λαθρομεταναστών και η προσωρινή διαμονή τους γίνεται σε ανενεργά σχολικά κτίρια, σε χωριά της περιοχής, τα οποία όμως δεν καλύπτουν τις βασικές ανάγκες φιλοξενίας.Όπως ανέφερε, οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών είναι έντονες, με τους κατοίκους να εκφράζουν την ανησυχία και τον προβληματισμό τους για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Δήμος μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών προσωρινής στέγασης, σίτισης, άμεσης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, εξασφάλισης ειδών πρώτης ανάγκης και μεταφοράς από τα σημεία άφιξης προς τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας με τον Δήμο να επιβαρύνεται οικονομικά μέχρι την αποπληρωμή των δαπανών από το αρμόδιο Υπουργείο.

Επιπλέον, έθεσε το ζήτημα της έλλειψης προσωπικού τόσο στον Δήμο όσο και σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα, τονίζοντας την ανάγκη άμεσης ενίσχυσής τους.

Αναφέρθηκε ακόμη στη συνεισφορά εθελοντών και ειδικά του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταύρου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας έκανε αναφορά στις ενέργειες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία δύο δομών φιλοξενίας στην Κρήτη, στα Χανιά και το Ηράκλειο, επισημαίνοντας ότι στόχος είναι η άμεση μεταφορά των λαθρομεταναστών στις συγκεκριμένες δομές, προκειμένου να αποσυμφορηθούν οι τοπικές κοινωνίες και να υπάρξει αποτελεσματικότερη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, σημείωσε ότι το Υπουργείο προχωρά σε πρόσθετες παρεμβάσεις και μέτρα για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του προβλήματος.