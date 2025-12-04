Κάθε χρόνο οι τιμές του τυλιχτού συνεχίζουν να ανεβαίνουν. Πού αυξήθηκαν, πού μειώθηκαν και πόσο κοστίζει τελικά το αγαπημένο street food των Ελλήνων; Το Pricefox, η κορυφαία πλατφόρμα σύγκρισης τιμών και αγοράς ασφάλειας αυτοκινήτου επιστρέφει και φέτος με την έρευνα τιμών για το τυλιχτό το 2025. Πήραμε πραγματικές τιμές από γνωστή πλατφόρμα delivery για τις 6 μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος και τις μελετήσαμε. Παρακάτω θα βρεις τα συμπεράσματα που βρήκαμε για τις παρακάτω πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο, Ηράκλειο.

Πόσο κοστίζει το σουβλάκι στην Ελλάδα το 2025;

Στην έρευνα εξετάσαμε τις τιμές για γύρο κοτόπουλο, γύρο χοιρινό, μπιφτέκι, καλαμάκι χοιρινό και καλαμάκι κοτόπουλο. Για κάθε προϊόν καταγράψαμε ελάχιστη, μέγιστη και μέση τιμή ανά πόλη, καθώς και τη διαφορά σε σχέση με το 2024. Αν δούμε τη μεγάλη εικόνα, οι μέσες τιμές για ένα τυπικό σουβλάκι/τυλιχτό το 2025 είναι περίπου:

Πόλη Μέση τιμή τυλιχτού 2025 (όλων των ειδών) Αθήνα ~4,00 € Θεσσαλονίκη ~4,90 € Πάτρα ~4,00 € Λάρισα ~3,99 € Βόλος ~4,05 € Κρήτη ~5,30 €

Έτσι βλέπεις ότι Λάρισα, Πάτρα, Αθήνα και Βόλος παραμένουν πιο προσιτές επιλογές γύρω στα 4 €, ενώ Θεσσαλονίκη και Κρήτη ξεχωρίζουν ως οι πιο ακριβές περιοχές.

Σταθερές τιμές στο τυλιχτό στην πρωτεύουσα

Στην Αττική οι τιμές είναι σχετικά «μαζεμένες» και κινούνται από περίπου 3,40 € μέχρι 4,60 €. Η μέση τιμή για γύρο κοτόπουλο και χοιρινό είναι γύρω στα 4,05 €, ενώ μπιφτέκι και καλαμάκια κινούνται κοντά στα 4,00 €. Σε σχέση με το 2024, όλες οι κατηγορίες έχουν ήπιες αυξήσεις. Οι διαφορές κυμαίνονται περίπου από 0,15 € έως 0,35 € ανά τεμάχιο, κάτι που σημαίνει ότι το σουβλάκι είναι λίγο πιο ακριβό, αλλά όχι σε ακραίο βαθμό. Αυτό που ξεχωρίζει στην Αττική είναι ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές μεταξύ των περιοχών.

Από Κολωνάκι έως Κερατσίνι και Μελίσσια, οι μέσες τιμές διαφέρουν ελάχιστα, κάτι που δείχνει μια αρκετά ομοιόμορφη αγορά.

Ξεπερνάει τα 5€ το τυλιχτό στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη η εικόνα είναι διαφορετική. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κινούνται κοντά στα 4,70–5,10 €, με εύρος που ξεκινά από περίπου 4,10 € και φτάνει ως και 5,60 €. Σε σχέση με το 2024, οι αυξήσεις είναι αισθητές. Στα περισσότερα προϊόντα η μέση τιμή έχει ανέβει κατά 0,60–0,80 € ανά τεμάχιο, κάτι που τοποθετεί τη Θεσσαλονίκη ανάμεσα στις ακριβότερες πόλεις της έρευνας. Επίσης, η διαφορά ανάμεσα σε ελάχιστη και μέγιστη τιμή είναι μεγάλη. Αυτό δείχνει ότι από γειτονιά σε γειτονιά, ή από μαγαζί σε μαγαζί, μπορεί να βρεις πολύ διαφορετικές χρεώσεις για σχεδόν το ίδιο προϊόν.

Μικρές αυξήσεις αλλά χαμηλές τιμές στο τυλιχτό στην Πάτρα

Η Πάτρα παραμένει μία από τις πιο προσιτές επιλογές. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κυμαίνονται περίπου από 3,96 έως 4,19 €, με ελάχιστες τιμές γύρω στα 3,30–3,40 €. Σε σχέση με το 2024, η πόλη καταγράφει αυξήσεις της τάξης των 0,35–0,45 € ανά τεμάχιο. Η αγορά της Πάτρας δείχνει και μια σχετική σταθερότητα στο εύρος τιμών. Οι διαφορές από το φθηνότερο στο ακριβότερο σημείο δεν ξεφεύγουν πολύ, οπότε δεν κινδυνεύεις εύκολα να πέσεις σε «τσιμπημένες» τιμές χωρίς να το καταλάβεις.

Το φθηνότερο τυλιχτό στη Λάρισα

Στη Λάρισα το σουβλάκι είναι το φθηνότερο σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Οι μέσες τιμές για όλα τα είδη κυμαίνονται γύρω στα 3,90–4,10 €, με πολύ μικρές αυξήσεις σε σχέση με το 2024, περίπου 0,07–0,11 € ανά τυλιχτό. Σε κάποια προϊόντα, η μέγιστη τιμή του 2025 είναι μάλιστα χαμηλότερη από την περσινή, κάτι που δείχνει ότι ορισμένα καταστήματα έχουν συγκρατήσει ή και μειώσει τις πιο υψηλές χρεώσεις τους. Συνολικά, η Λάρισα δίνει την εικόνα μιας ήρεμης και ισορροπημένης αγοράς. Ξέρεις πάνω–κάτω τι θα πληρώσεις, χωρίς μεγάλες εκπλήξεις από μαγαζί σε μαγαζί.

Σταθερές οι τιμές του τυλιχτού στον Βόλο

Στον Βόλο οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκι κινούνται γύρω στα 4,00–4,06 €. Οι ελάχιστες τιμές ξεκινούν περίπου από τα 4,00 € και οι μέγιστες φτάνουν τα 4,20–4,30 €, οπότε δεν υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις από μαγαζί σε μαγαζί. Σε σχέση με το 2024, οι τιμές έχουν ανέβει λίγο, περίπου 0,17–0,27 € ανά τυλιχτό, αλλά συνολικά το σουβλάκι στον Βόλο παραμένει σε «λογικά» επίπεδα σε σχέση με άλλες πόλεις της έρευνας.

Το πιο ακριβό τυλιχτό στην Κρήτη: αγγίζει τα 6,50€

Η Κρήτη είναι η περιοχή με το ακριβότερο τυλιχτό στην Ελλάδα για το 2025. Οι μέσες τιμές για γύρο, μπιφτέκι και καλαμάκια κυμαίνονται περίπου από 5,26 έως 5,43 €, με ελάχιστη τιμή γύρω στα 4,50 € και μέγιστη μέχρι και 6,50 €. Οι αυξήσεις σε σχέση με το 2024 είναι σημαντικές. Στον γύρο κοτόπουλο και χοιρινό, η μέση τιμή έχει ανέβει πάνω από 1,00 €, ενώ στα υπόλοιπα προϊόντα η αύξηση είναι περίπου 0,65–0,80 € ανά τεμάχιο. Το μεγάλο εύρος τιμών, που φτάνει τα 2,00 € από το φθηνότερο στο ακριβότερο, συνδέεται έντονα με τη διαφορά ανάμεσα σε τουριστικές και μη τουριστικές ζώνες. Σε περιοχές με πολύ τουρισμό, πληρώνεις ξεκάθαρα πιο ακριβό σουβλάκι, κάτι που ανεβάζει το συνολικό μέσο όρο της Κρήτης.

