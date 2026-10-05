Ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις καταστροφές στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου. Ζητά αποζημιώσεις για καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο και ευρωπαϊκούς πόρους για την αποκατάσταση των υποδομών

Την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων της Κρήτης που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα φέρνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ερώτησή του ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σάκης Αρναούτογλου.

Ιδιαίτερα σοβαρή είναι η εικόνα στο Οροπέδιο Λασιθίου, όπου χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βρέθηκαν κάτω από νερό και λάσπη, με σημαντικές ζημιές σε πατάτες, κηπευτικά και άλλες παραγωγές. Παράλληλα, καταγράφονται απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων αιγοπροβάτων, καθώς και ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, αρδευτικά δίκτυα και άλλες κρίσιμες υποδομές.

Με την ερώτησή του, ο κ. Αρναούτογλου ζητά από την Κομισιόν να διευκρινίσει ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να κινητοποιηθούν άμεσα για την αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ζωικού κεφαλαίου, αλλά και για την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού.

Παράλληλα, ζητά να δοθούν οι αναγκαίες ευελιξίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του Ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε οι πληγέντες να στηριχθούν γρήγορα και να μη βρεθούν αντιμέτωποι με απώλεια ευρωπαϊκών ενισχύσεων εξαιτίας των καταστροφών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην επόμενη ημέρα, ζητώντας ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αποκατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών, αλλά και για ουσιαστικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των πληγεισών περιοχών.

Με αφορμή και την ερώτηση ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ δήλωσε:

«Οι εικόνες από το Οροπέδιο Λασιθίου είναι εικόνες μιας μεγάλης καταστροφής. Καλλιέργειες βυθισμένες στο νερό και τη λάσπη, ζώα νεκρά, αγροτικές και κτηνοτροφικές υποδομές κατεστραμμένες. Για πολλούς παραγωγούς, ο κόπος και το εισόδημα μιας ολόκληρης χρονιάς χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.

Τώρα δεν είναι ώρα για γραφειοκρατία, καθυστερήσεις και εξαγγελίες. Είναι ώρα για άμεση καταγραφή, γρήγορες και δίκαιες αποζημιώσεις και πραγματική στήριξη, ώστε κανένας παραγωγός να μη μείνει μόνος απέναντι στην καταστροφή.

Ως μέλος της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ζητώ να αξιοποιηθεί κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό εργαλείο. Όμως οι αποζημιώσεις από μόνες τους δεν αρκούν. Το Λασίθι χρειάζεται έργα πρόληψης και ανθεκτικότητας. Δεν μπορούμε μετά από κάθε ακραίο φαινόμενο να μετράμε ζημιές και να υποσχόμαστε ότι “αυτή τη φορά” θα γίνουν όσα έπρεπε να έχουν γίνει πριν. Η πρόληψη κοστίζει λιγότερο από την καταστροφή — και κυρίως προστατεύει ανθρώπους, παραγωγή και περιουσίες.»

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Θέμα: Άμεση Ευρωπαϊκή στήριξη αγροτών και κτηνοτρόφων μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στην Κρήτη

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την Κρήτη στις αρχές Οκτωβρίου 2026 προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και σοβαρές ζημιές στον πρωτογενή τομέα.

Ιδιαίτερα στο Οροπέδιο Λασιθίου, χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών βρέθηκαν κάτω από νερό και λάσπη, με σημαντικές απώλειες σε πατάτες, κηπευτικά και άλλες παραγωγές. Παράλληλα, καταγράφονται απώλειες ζωικού κεφαλαίου, μεταξύ άλλων αιγοπροβάτων, καθώς και ζημιές σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροτικούς δρόμους, αρδευτικά δίκτυα και λοιπές υποδομές.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με απώλεια εισοδήματος και σοβαρό πρόβλημα συνέχισης της παραγωγικής τους δραστηριότητας. Ήδη έχει ενεργοποιηθεί το Copernicus Emergency Management Service για τη χαρτογράφηση των πληγεισών περιοχών.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Ποια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να ενεργοποιηθούν άμεσα για την αποζημίωση αγροτών και κτηνοτρόφων, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ζωικού κεφαλαίου, και την αποκατάσταση του παραγωγικού δυναμικού;

2. Προτίθεται να παράσχει τις αναγκαίες ευελιξίες στο πλαίσιο της ΚΑΠ και του ελληνικού Στρατηγικού Σχεδίου, ώστε να επιταχυνθεί η στήριξη των πληγέντων και να αποφευχθεί απώλεια ενισχύσεων;

3. Ποιοι ευρωπαϊκοί πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση αγροτικών και κτηνοτροφικών υποδομών και για έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και ανθεκτικότητας στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης;

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