Ένα ακόμη περιστατικό που προκαλεί προβληματισμό για την επαφή ανηλίκων με τις ναρκωτικές ουσίες καταγράφηκε στον Άγιο Νικόλαο, όπου αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Νικολάου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου για κατοχή μικροποσότητας κάνναβης.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και ο γονέας του ανήλικου, με την υπόθεση να παίρνει πλέον και μια διαφορετική διάσταση, καθώς αφορά ένα παιδί μόλις 16 ετών.

Το περιστατικό επαναφέρει με έντονο τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της επαφής των εφήβων με τις ναρκωτικές ουσίες. Η ηλικία των 16 ετών θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στην εφηβεία μπορεί να ξεκινήσει η επαφή ορισμένων νέων με ουσίες, γεγονός που καθιστά σημαντική την έγκαιρη πρόληψη, την ενημέρωση και την ουσιαστική παρουσία της οικογένειας και του σχολείου.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών.